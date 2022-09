Se hizo un tratamiento en los dientes y el resultado le originó pesadillas por dos años: “Nadie me advirtió”

Todos los tratamientos de belleza tienen riesgos, algunos pueden generar complicaciones físicas y otros mentales. Lo segundo fue lo que le ocurrió a Ellie Scales, una tiktoker que se puso carillas dentales para tener la sonrisa perfecta sin imaginar que como consecuencia tendría pesadillas durante dos años. Contó su experiencia a través de TikTok y recibió mensajes de otros usuarios que se hicieron el mismo procedimiento. Otros usaron su testimonio como una advertencia para nunca seguir sus pasos.

Fue a través de la cuenta @ellieeewbu donde la estadounidense afirmó que cuando fue al dentista para que le modificaran la dentadura nunca le advirtieron cómo se sentiría ni cómo se vería afectado su sueño. Y es que, según detalló, tiene pesadillas recurrentes acerca de sus dientes.

“Me operé los dientes hace dos años, pero todavía tengo pesadillas de que se me cayeron, que mis dientes no existen o me los tragué. Nadie me advirtió que cuando te pones carillas, tienes pesadillas noche tras noche”, afirmó en su clip.

Este es el procedimiento que se hizo una tiktoker y le causó pesadillas por dos años

Además, aseguró que vive con el miedo constante de que sus piezas dentales desaparezcan: “Literalmente tengo que despertarme en medio de la noche y comprobar que todavía tengo dientes. No me arrepiento de mis carillas, las amo... pero cuando lo hice nadie me preparó para eso”, mencionó.

La reacción de los usuarios a las carillas

Su experiencia fue tomada de distintas maneras por los usuarios de TikTok. Hubo algunos que eligieron el humor y se lo expresaron: “Esos son sueños normales, no tengo coronas ni carillas y tengo sueños de que se me caen los dientes”, “Me alegro de no haberlas tenido nunca, prefiero tener los dientes amarillos a mis dientes sensibles por todo eso”.

También destacaron otras personas que concordaron con ella y detallaron sus propias anécdotas: “Me pasó lo mismo. Me dijeron que tenía que ver con el trauma de hacerlos todos en un solo día. Por lo general, se hace por etapas”, “Pensé que era la única”, “Desde mi operación de nariz siempre tengo pesadillas sobre romperme la nariz”, “Tuve pesadillas con mis frenos y retenedores”, “Lo mejor que he hecho, pero sí, 100% los sueños son una locura”.

Algunos más expresaron el dilema en el que los había dejado la experiencia de Ellie, ya que ahora analizaban si continuar o no con sus planes: “Ahora estoy debatiendo si quiero hacérmelas”.

La tiktoker se puso carillas de porcelana @ellieeewbu/TikTok

¿Cómo es el procedimiento para ponerse carillas dentales?

Hay diferentes tipos de carillas, según las necesidades de cada paciente y las condiciones bucales específicas. Hay carillas de porcelana y de composite. Las primeras son las que se tienen que colocar después de un procedimiento que algunos consideran como agresivo.

Lo que sucede es que se preparan los dientes rebajándolos uno por uno a un menor tamaño, para posteriormente tomar moldes de cómo serán los nuevos. Algo que muchos describen como una sensación de lijar alguna madera. Después, se aplican las carillas con un tipo de pegamento especial, una por una.

Quizá por eso pasar por el proceso del lijamiento de dientes es algo traumático para personas como Ellie Scales.