Usa su detector de metales en la playa y muestra cuál es el lujoso objeto que más encuentra

Los detectores de metales son de los artefactos que más curiosidad generan, sobre todo por los objetos que pueden descubrir. Por eso, algunas personas que cuentan con estos artefactos, por su trabajo o por diversión, como el tiktoker @detectormoe, presumen de su uso en las redes sociales. En cuanto a este usuario, lo utiliza particularmente en la playa y expone en su perfil los tesoros más inéditos que encuentra. Este creador de contenido generó furor en la plataforma por localizar artículos perdidos en el mar. Ahora es un hit gracias a sus hallazgos.

No es uno ni dos, son decenas de clips los que acumula en su perfil. Todos dedicados a activar su detector en medio de las olas y la arena mojada de algún lugar del mundo, con la finalidad de encontrar lo desconocido. Aunque también acude de vez en cuando a sitios secos. Según la percepción de sus seguidores, sus grabaciones les causan curiosidad, tanta que ha llegado a acumular hasta 40 millones de reproducciones en un solo video.

Un tiktoker se dedica a buscar objetos perdidos en la playa

Lo único que hace es filmar desde un mismo ángulo cómo recorre cada sitio. Hasta ahora tiene en sus pertenencias todo tipo de objetos, desde anillos y lentes, hasta audífonos y pulseras (para quienes se preguntan dónde quedó lo que perdieron la última vez que fueron a la playa). La realidad es que no se trata de nada fuera de lo común, sino de los artículos que los visitantes del mar sueltan sin querer por la fuerza de las olas.

Aunque sí acumula una gran cantidad de anillos de compromiso y joyería de alta gama, quizá por parte de quienes deciden dejar el pasado atrás al lanzarlos sobre el agua o de quienes se arrepienten de perder objetos de tanto valor. En tan solo un clip compartió que se ha encontrado con sortijas desde los diez hasta los 18 kilates. Especificó que no todo ha sido de un día para otro, ya que se dedica a esta labor desde hace muchos años y todos los tesoros que tiene son el resultado de su gran dedicación.

Lo que no detalló el tiktoker fue qué fin le da a lo que se encuentra: si busca a los posibles dueños, si vende las piezas o si únicamente las guarda para después tomar esa decisión.

La reacción a los tesoros de la playa

Sus videos resultan muy llamativos para su comunidad virtual, ya que hay personas que incluso pasan mucho tiempo viéndolos con detalle: “Podría mirar estos videos durante horas”, dijo una usuaria. Y así como ella hay más que compartieron su reacción.

Este es uno de los anillos que el tiktoker halló en la playa @detectormoe/TikTok

A lo largo de sus clips, hubo personas que, a modo de broma, le pidieron que devolviera los artículos que habían perdido en sus vacaciones: “Ya veo que has encontrado mis AirPods, ¿en dónde crees que nos podamos ver para que me los entregues?”, “Oye me devuelves mi anillo porfa”, “Si encuentras mi chancla me la devuelves porfa”, “Si encuentras mi dignidad me avisas”, “Mi sueño de chiquita era andar así”, escribieron los usuarios.

También hubo otros un poco más subidos de tono, pero todos con la intención de divertir: “Una vez perdí un anillo que me dio mi papá en el mar, era el anillo de compromiso”, “Así le hicieron una vez por mi casa y encontraron una fosa común”, “Algún día alguien encontrará el collar que me regaló un ex que aventé al mar”, le dejaron.