Se inspiró en Indiana Jones y encontró un tesoro de monedas del Imperio Romano con su detector de metales

Un valioso conjunto de monedas, descubierto por un hombre aficionado a la detección de metales que se inspiró en Indiana Jones, será subastado con un valor estimado de 75.000 libras esterlinas o su equivalente, 98.913 dólares.

George Ridgway, quien hizo el descubrimiento en 2019 en un campo de cebada recién cosechado en Helmingham Hall, cerca de Stowmarket, Suffolk, quedó asombrado por su hallazgo. De 34 años, el empleado en la carnicería familiar, le aseguró a Express and Star que no podía creer lo que había encontrado. De acuerdo a la entrevista, contactó a su padre para vigilar el lugar hasta la llegada de un equipo de arqueología, cuando comprendió la magnitud del hallazgo.

La colección de 748 monedas de oro y plata, que data desde el año 206 a. C. hasta el reinado del emperador romano Claudio en el 46/47 d. C., se venderá en una subasta en Londres el 18 de septiembre.

“Me inspiré en el héroe de mi infancia, Indiana Jones y comencé a buscar cuando tenía cuatro años. A los 12 ya soñaba con encontrar un tesoro romano y fue entonces que mi abuela me compró un detector de metales”, contó Ridgway.

Ridgway, que vive cerca de Helmingham Hall en Ashbocking, decidió investigar una “marca inusual” en el campo usando su detector de metales Garrett AT Pro. Aunque inicialmente no encontró nada, finalmente descubrió dos broches de bronce romanos y un denario de plata emitido por Julio César en el 46 a. C. Después de tres horas, había desenterrado 160 monedas de plata romana, algunas aún pegadas a fragmentos de cerámica.

El hallazgo también incluyó monedas de oro de la Edad de Hierro de Cunobelin, rey de las tribus Catuvellauni y Trinovantes. En total, Ridgway encontró 748 monedas, de las cuales 63 fueron reclamadas por el Museo Británico y el Museo de Colchester e Ipswich.

Alice Cullen, especialista en monedas de Noonans, destacó la importancia de este descubrimiento y señaló que es “uno de los más grandes en incluir monedas de la Edad de Hierro y de la época romana en Gran Bretaña”. La ubicación y las fechas de las monedas sugieren que podrían haber sido enterradas por un soldado romano durante la revuelta de la tribu de los Icenos en el año 47 d. C., lo que plantea la posibilidad de que el tesoro pertenezca a una víctima de ese conflicto.

Otros descubrimientos antiguos

Recientemente, en un pueblo de Massachusetts, una familia encontró una moneda sucia y desgastada, que luego descubrió que era muy rara y valía más de 30.000 dólares.

“Es una moneda de cobre con una pátina verde y se notaba que era algo muy, muy antiguo”, sostuvo Mick Kozikowski al medio local Norfolk & Wrentham. A pesar de ser coleccionista de monedas, el hombre “nunca había visto una moneda así” por lo que al llegar a su casa, con su esposa usaron Google Lens para ver las características de su hallazgo y también hicieron búsquedas por internet. “Nos quedamos impactados con lo que habíamos encontrado”, afirmó Kozikowski.

Moneda Nova Constellatio de 1785 de Rayos puntiagudos Web: greatcollections.com

Lo que habían desenterrado era una Nova Constellatio de 1785, considerada el primer tipo de moneda estadounidense acuñada bajo el nuevo gobierno de los Estados Unidos de América.

La sorpresa creció cuando descubrieron que una Nova Constellatio de cobre de 1785 con rayos puntiagudos estaba valuada en US$17.250, según el sitio de subastas Heritage Auctions. Mientras que otra versión de la moneda se había pagado en US$33.500 dólares, de acuerdo al Servicio de Clasificación Profesional de Monedas ( PCGS por sus siglas en inglés).

