Se mudaron para pagar menos alquiler y ahora los precios suben: las ciudades que dejaron de ser baratas en EE.UU.

El mercado de alquileres de Estados Unidos presenta diferencias entre las grandes áreas metropolitanas. En septiembre, la renta media nacional para viviendas de hasta dos dormitorios se ubicó en 1694 mensuales, un descenso interanual del 0,4%. Sin embargo, la caída no se repitió en todas las ciudades.

Las ciudades de EE.UU. que aumentaron los alquileres

Un reciente informe de Realtor, consultora de bienes raíces, señaló que San José y San Francisco , dos centros de actividad tecnológica de California, registraron aumentos en sus alquileres.

, dos centros de actividad tecnológica de California, Otras localidades que durante años funcionaron como alternativas de menor costo también comenzaron a encarecerse. Entre ellas se encuentran St. Louis, Minneapolis, Virginia Beach, Las Vegas y Riverside.

Ciudades catalogadas como refugios de asequibilidad, entre ellas St. Louis, Minneapolis y Las Vegas, han comenzado a encarecerse Georgia State University

Este escenario responde a diferentes movimientos de población y cambios en la oferta de viviendas. Mientras algunos inquilinos buscan salir de ciudades con mercados elevados, otros mercados reciben esa demanda y enfrentan una mayor competencia por las propiedades disponibles.

“En estos mercados presto especial atención al equilibrio entre las nuevas ofertas de alquiler, la disponibilidad de viviendas y el tipo de vivienda que buscan los recién llegados”, dijo Cameron Walker, de Clever Real Estate, a Realtor.

“Una ciudad puede seguir siendo relativamente asequible en general, pero en ciertos barrios, cuando la oferta se reduce, los alquileres suben más rápidamente”, señaló.

A cuánto aumentaron los alquileres en las ciudades de EE.UU.

St. Louis, en el área metropolitana que se extiende entre Missouri e Illinois, registró una suba interanual del 2%, con una renta media de US$1300.

El año anterior, el indicador había caído un 4,4%. Según los datos publicados por Realtor, el 45,4% del interés procedente de otras ciudades llegó desde Chicago, donde el alquiler medio alcanzó los US$1909.

Minneapolis también cambió de tendencia; después de una disminución interanual del 3,4%, los alquileres subieron un 1,7% y llegaron a US$1509 mensuales. Chicago representó el 27,3% de las búsquedas externas de viviendas en esa ciudad.

En Las Vegas, la renta media aumentó un 0,9%, hasta los US$1473, luego de haber registrado una caída del 3,2% el año anterior.

Cerca del 31% del interés proveniente de otras áreas se originó en Los Ángeles, donde el alquiler medio se situó en US$2851.

El fenómeno de los "refugios de asequibilidad" genera una presión al alza sobre los alquileres Magnific

Virginia Beach, por su parte, tuvo un incremento interanual del 1,7%, con un alquiler medio de US$1539.

Alrededor del 31% de las búsquedas procedentes de otras ciudades se originó en Washington D.C. , donde la media alcanzó los US$2258 .

, donde la media alcanzó los . En Riverside el aumento fue de 0,2% y llegaron a US$2104 .

el aumento fue de y llegaron a . La mitad del interés externo provino de residentes de Los Ángeles, que buscan alternativas habitacionales fuera de ese mercado.

Por qué las ciudades más económicas comienzan a encarecerse

El fenómeno conocido como refugios de asequibilidad se produce cuando las personas abandonan áreas metropolitanas costosas para instalarse en ciudades donde esperan pagar menos por una vivienda.

Esa migración puede aumentar la demanda local y ejercer presión sobre los precios, especialmente cuando la oferta no crece al mismo ritmo.

Las dificultades para comprar una propiedad también influyen. Las tasas de interés y los costos de acceso a una hipoteca pueden mantener a los hogares durante más tiempo en el mercado de renta, lo que incrementa la competencia por las unidades disponibles.

En Virginia Beach, el asesor inmobiliario Daniel Yoon señaló que algunos residentes procedentes del norte de Virginia pueden aceptar alquileres que resultan elevados para la población local.

Una mujer vive en su auto en Estados Unidos por los altos precios de los alquileres

“Esto se nota especialmente en las casas unifamiliares y adosadas bien conservadas en barrios consolidados con buenas escuelas y fácil acceso al transporte público. Las buenas se rentan rápidamente”, indicó a Realtor.

La inteligencia artificial impulsa los alquileres en California

Mientras el promedio nacional continúa a la baja, San José registró un incremento interanual del 6%, con un alquiler medio de US$3565. San Francisco, por su parte, tuvo una suba del 4,8%, hasta los US$3057.

La expansión de la actividad vinculada con la inteligencia artificial y la demanda de profesionales del sector tecnológico aparecen entre los factores que explican estos aumentos.

La mayor competencia por las viviendas también permitió a los propietarios reducir los incentivos que ofrecían para atraer inquilinos.

En San José, la proporción de propiedades anunciadas con concesiones, como meses de alquiler gratuitos, pasó del 51,9% al 24,3%.

En San Francisco, cayó del 47,6% al 28,1%. Estos cambios reflejan una menor necesidad de ofrecer descuentos en ambos mercados.