Ya es oficial: cómo se aplica la ley de Mamdani que congela los alquileres en Nueva York

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que desde el 1° de octubre de 2026 rige el congelamiento de alquileres aprobado por la Junta de Directrices de Alquileres (RGB, por sus siglas en inglés). La medida impide aumentos en los contratos de renta estabilizada de uno y dos años hasta el 30 de septiembre de 2027.

Qué se sabe sobre el congelamiento de alquileres en Nueva York y a quiénes alcanza

La normativa aplica a apartamentos de renta estabilizada con contratos que comienzan entre el 1° de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027 , según la Orden Nº58 de la RGB.

, según la Orden Nº58 de la RGB. Incluye renovaciones y unidades vacante s que se ocupen en ese período, de acuerdo con la RGB.

s que se ocupen en ese período, de acuerdo con la RGB. Alcanza a lofts regulados por el Artículo 7-C de la Ley de Viviendas Múltiples.

En qué consiste el tope de 0% en contratos de uno y dos años

Los contratos de hasta 12 meses cuentan como de un año y los de más de 12 y hasta 24 meses son de dos años. Ambos tienen un ajuste de 0% , según la RGB.

y los de más de 12 y hasta 24 meses son de dos años. , según la RGB. La RGB precisó que no se puede sumar más de un ajuste anual durante el período de la orden.

durante el período de la orden. La RGB logró, “por primera vez en la historia de nuestra ciudad, congelar los contratos de alquiler de dos años”, dijo Mamdani en un comunicado tras la aprobación.

Los contratos de hasta dos años tendrán 0% de aumento Imagen creada con IA

Cuáles son las viviendas excluidas del congelamiento de alquileres

Los hoteles, las pensiones y las unidades SRO se rigen por órdenes separadas para hoteles, según la RGB.

se rigen por órdenes separadas para hoteles, según la RGB. Las unidades bajo control de renta al 30 de septiembre de 2026 que queden vacantes y pasen a estabilización no entran en el esquema general. La agencia estatal HCR revisa su renta inicial.

que queden vacantes y pasen a estabilización La agencia estatal HCR revisa su renta inicial. Para esa revisión, la RGB fijó una guía especial de 49% sobre la renta base máxima, de acuerdo con la Orden Nº58.

Los hoteles, las pensiones y las unidades SRO no forman parte de la Orden Nº58 de la RGB Hyatt

Datos económicos que analizó la RGB para congelar el alquiler

El ingreso neto operativo de los edificios con unidades estabilizadas subió 6,2% entre 2023 y 2024, y 2,2% al ajustarlo por inflación.

y 2,2% al ajustarlo por inflación. Llegó a 15,1% en Staten Island y 10% en Core Manhattan. El Bronx tuvo una caída de 0,1%.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.