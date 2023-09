escuchar

Un pasajero fue captado en pleno pleito con su compañero de vuelo, debido a que le molestó que colocara su equipaje en el compartimento superior de su asiento. El hombre, que llevaba una remera amarilla según se ve en las imágenes, se levantó de su lugar para discutir con su vecino, mientras alegaba que no quedaba espacio para que pudiera meter sus pertenencias, según describió el autor del clip que se viralizó.

Mientras la discusión avanzaba, un empleado de la aerolínea le pidió al hombre que estaba enojado que permitiera que el abordaje se desarrollara con normalidad. No obstante, él seguía con sus acusaciones contra el otro viajero. “Ese tipo puso su equipaje aquí, ahora ya no tenemos espacio”, se le escucha decir, furioso, contra la otra persona, mientras más clientes caminan por el pasillo. “¡Mira! ¡Ese tipo puso su equipaje aquí!”, le comenta a un asistente de vuelo.

Según el usuario que compartió el video en Reddit, la persona molesta incluso le lanzó frases hirientes a su vecino, las cuales fueron eliminadas del clip. “Omití los horrendos comentarios racistas que le hizo al caballero que puso su equipaje en el compartimento superior”, escribió.

Un hombre pelea en un avión porque el otro pasajero tenía muchas valijas

Como se aprecia en el clip, el azafato trata de explicarle al hombre que todo está bien y le pide que se tranquilice. Sin embargo, eso enciende más los ánimos del pasajero, quien lo amenaza con denunciarlo a la policía por señalarlo con el dedo. “Señor, le voy a pedir una vez más que tiene que terminar con toda esta situación del equipaje”, dice el empleado de la aerolínea American Airlines. “Si me señalas con el dedo una vez más, llamaré a la policía”, responde el hombre. “¿Vas a llamar a la policía por mí? Bueno”, retruca el trabajador antes de retirarse del lugar.

Un pasajero comenzó una pelea por las valijas de otro en un vuelo de American Airlines @cool_disaster2484 / Reddit

Más adelante, llega otra azafata y le pregunta a la mujer que estaba sentada al lado del hombre si se encontraba bien, quien le responde que sí, que no tenía problema alguno. Enseguida, el alterado pasajero se levanta de su sitio, toma sus valijas, se coloca los audífonos y camina rumbo a la salida del avión. En el video que rápidamente se hizo viral, no se alcanza a ver qué fue lo que pasó para que accediera a abandonar la aeronave.

Pese a que el clip se hizo viral gracias a Reddit, hasta el momento no se ha encontrado al protagonista. En tanto, los usuarios de la red social dejaron sus comentarios sobre el incidente. “El dedo que señala no es tan molesto como su peinado”, escribió una persona, en broma; “Imagina llamar a la policía porque alguien te señaló con el dedo”, agregó otro.

¿Cómo debe ser el equipaje de mano en el avión?

Cada aerolínea tiene diferentes especificaciones sobre qué tipo de equipaje de mano se puede llevar en el avión. En el caso de American Airlines, se identifica un artículo personal como un bolso o cartera pequeña que deberá caber debajo del asiento de enfrente y que no exceda los 45 x 35 x 20 centímetros. Asimismo, señalan que las bolsas refrigerantes, asientos de seguridad para niños y dispositivos médicos o de ayuda para movilidad no cuentan como artículo personal o como valija de mano. Esta última no debe exceder los 56 centímetros de alto, por 36 centímetros de largo y 22 de ancho. A su vez, debe caber cómodamente en el medidor de equipaje del aeropuerto.