escuchar

Sofia Franklyn tiene todo muy claro en su camino como emprendedora. En una de sus recientes entrevistas, la influencer reveló que en sus últimas tres citas le preguntó a los posibles candidatos sobre su estado financiero y niveles de ahorro, ya que para ella es importante formalizar una relación con alguien que tenga su mismo nivel de vida. Sus declaraciones causaron una oleada de opiniones divididas entre sus seguidores.

Durante la charla que sostuvo con Leo Skepi, otro creador de contenido, Franklyn fue muy honesta sobre cuáles son sus intereses hacia los hombres. “No es broma. A los últimos tres tipos con los que salí les pedí la información de su cuenta bancaria, en la primera cita“, dijo la joven de 31 años. “Solo quiero salir con un tipo rico que tenga dinero”, aseguró.

Sofia Franklyn tiene un programa en YouTube y un podcast que se llama "Sofia with F" @sofiafranklyn / Instagram

Cuando su invitado le preguntó la razón de su estrategia para elegir a la mejor pareja, ella no titubeó al decir que no le interesaba estar con alguien que no goce de estabilidad financiera y prosperidad. “No juzgo las acciones de las personas”, comentó Skepi, y agregó: “Entonces, ¿por qué pides eso?”.

Ante la pregunta, Franklyn respondió: “Porque solo quiero salir con un tipo que tenga dinero. Creo que tengo un trabajo. Tengo mucho éxito. Así que creo que tengo todo el derecho a decir: ‘Hola, ¿estamos en el mismo nivel o estoy perdiendo el tiempo?’”. De acuerdo con Celebrity.Fm, la creadora de contenido tiene un patrimonio neto de US$1,5 millones de dólares, desde 2022.

A Sofia Franklyn no le interesa salir con chicos sin dinero

El extracto de su conversación publicado en TikTok causó un sinfín de reacciones a favor y en contra de sus motivos para elegir al mejor candidato. “No estoy seguro de que el amor venga en forma de billete de un dólar, pero al menos eres sencilla”, escribió un seguidor; “Ella debe estar felizmente casada ahora, ¿verdad?”, escribió otra fan. Hasta el momento, el clip tiene casi 993 mil reproducciones.

¿Quién es Sofia Franklyn?

Sofia Franklyn dio su primer paso hacia el estrellato cuando en un ensayo fechado en 2018 habló de sus experiencias sexuales en su lugar de nacimiento, Salt Lake City, Utah. Enseguida, comenzó a aumentar su número de seguidores en la web y, a partir de entonces, destacó por hablar de temas polémicos. Su carrera en los medios la inició en un blog llamado Barstool Sports, que publicaba las noticias más recientes del mundo deportivo.

Franklyn tenía un podcast con Alexandra Cooper, llamado Call Her Daddy, sobre educación sexual, al que ambas le pusieron un toque simpático. Sobre su vida amorosa, se sabe que estuvo en una relación con el ejecutivo de HBO Sports, Peter Nelson.

Si bien la joven decidió dedicarse a todo lo relacionado con la creación de contenido para redes sociales, es egresada de la Universidad de Utah, donde se recibió de la carrera de Economía y comenzó a trabajar en esa área en una empresa. Sin embargo, su verdadera vocación estaba en los medios, así que dejó su hogar para mudarse a Nueva York, donde comenzó su imperio.

LA NACION