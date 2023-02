Se quejó del llanto de los bebés en el avión y otra mujer le contestó eufórica: “Usa tu jet privado”

escuchar

Subir a un vuelo de más de tres horas en medio de llantos de bebés podría ser molesto para los pasajeros. Como una crítica para este tipo de situaciones, una viajera grabó su reacción después de haber presenciado los gritos de un menor durante su trayecto a Atlanta. Su clip no fue bien recibido por otra mujer, quien le reprochó su postura y además le dio una solución.

La usuaria @yagirltrose compartió un video de cómo se sintió cuando un niño no dejaba de llorar en su viaje. Según expuso para sus más de 12.000 seguidores, haberse puesto audífonos no fue suficiente para poder ignorar lo que sucedía a su alrededor. Ante su experiencia, tuvo un comentario fulminante. “No vuelen con bebés. Simplemente, no lo hagan”, escribió en su video.

Una viajera se molestó porque un bebé lloró durante tres horas en un vuelo

Tras llamar la atención de miles de usuarios en la red social, el clip llegó hasta otra creadora de contenido del perfil @therealoversloadcomedy, que cuenta con más de 6,7 millones de seguidores. En la cuenta administrada por Shumirun Nessa, destacan las reacciones a otros videos virales, como este.

En un clip, la mujer dejó un fragmento del video original de la pasajera para dar su opinión. “¡Estoy segura de que la madre del bebé hacía llorar a su hijo a propósito!”, escribió antes de sugerir dos soluciones. “Usa el jet privado que tienes en tu patio trasero. Oh, espera, ¿no tienes uno?”, respondió con ironía: “Los auriculares con cancelación de ruido son mucho más baratos”, siguió.

Una tiktoker le respondió a una viajera que se quejaba de los llantos de un bebé en el avión

Debido al alcance de esta tiktoker, su publicación se volvió viral y consiguió más de tres millones de reproducciones. Los usuarios no se limitaron al dar su perspectiva entre los comentarios. “Como esas personas pretenden que se trasladen los bebés, ¿por teletransportación?”, criticó uno. Otro añadió: “Mira, los padres tampoco queremos que nuestros bebés lloren, pero es inevitable”.

El dilema de los bebés y los aviones

El llanto de los bebés en los aviones es común por varias razones. La Dra. Elizabeth Barnett, profesora de pediatría de la Universidad de Boston, lo explicó. En declaraciones para The New York Times, aseguró que los niños lloran porque les duelen los oídos por la presión y el ruido de las aeronaves. Además, están incómodos al estar en una misma posición durante mucho tiempo. Como no pueden hablar, intentan llamar la atención de un adulto para que se haga cargo de sus necesidades.

“Como madre, sientes dos cosas: estás estresada porque tratas de calmar a tu hija sin conseguirlo, así que te sientes mal por ella y también te sientes culpable porque sabes que tu bebé molesta a todos los demás”, expresó la especialista para el medio citado. Por ello, también instó a los pasajeros a tener una mayor tolerancia y comprensión con la situación, sobre todo porque los padres no pueden controlar a los niños.

Si bien el comportamiento es impredecible, también hay algunas medidas que se pueden tomar para hacer más ameno el tiempo del vuelo de los menores, entre las que se incluyen empacar algunos juguetes o planear actividades.

LA NACION