Es experta en viajes y explica exactamente lo que hay que hacer cuando se pierde la valija

Una de las principales preocupaciones para quienes viajan en avión es el equipaje. En internet hay varias historias de personas que se llevan terribles sorpresas al llegar a su destino, sin respuestas y con sus valijas perdidas. Al ser una situación recurrente, una experta en viajes compartió qué pasos se deben seguir para recuperar todas las pertenencias.

Kelly Colleen es popular por el programa Family Travel With Colleen Kelly, en el que se explica cómo disfrutar de las ciudades cuando se viaja en grupo. En esta ocasión, la experta contó su historia en su cuenta de Instagram. Durante sus vacaciones de verano a Europa, la compañía aérea extravió sus cuatro valijas. Lejos de concentrarse en el problema, ideó una solución para este percance y dio sus mejores recomendaciones.

La primera alternativa es colocar AirTags en el equipaje. Este es un dispositivo que permite rastrear objetivos fácilmente, tales como las llaves, la cartera, la billetera y más. Se sincroniza con los dispositivos de Apple. “Es muy importante, no confíes en la propia aerolínea para rastrear tu equipaje. Yo no los coloqué este verano, así que no pude rastrear lo extraviado”, recordó Colleen.

La experta en viajes visitó Europa durante el verano y tuvo un contratiempo con su equipaje al bajar del avión

Otro aspecto fundamental, según la también influencer, es reaccionar con rapidez ante la pérdida e ir de inmediato al mostrador. Según dijo, la velocidad es necesaria porque la fila se suele formar en cuestión de minutos, por lo que hay que asegurarse un lugar.

Una vez atendida la queja, la experta en viajes detalló que no se debe salir del aeropuerto antes de llenar el formulario que entregan a los afectados. El último paso es “rezar porque aparezcan de vuelta”, agregó.

¿Qué pasa si no aparece el equipaje?

Según el Departamento de Transporte de EE.UU., las compañías aéreas están obligadas a indemnizar a los pasajeros si sus valijas sufren daños, retrasos o pérdidas durante un vuelo.

En el caso específico de las pertenencias dañadas, la aerolínea deberá repararla o reembolsársela al pasajero, así como su contenido. Esto siempre y cuando el daño se haya registrado bajo su control. Por el contrario, si el equipaje presenta deterioro por un embalaje inadecuado, será responsabilidad del dueño.

Si el desperfecto es tan grande que no tiene reparación, se deberá negociar un importe de indemnización basado en el valor de la valija y su depreciación. El departamento recomienda a los pasajeros considerar un seguro adicional para los objetos de valor, ya que las negociaciones no suelen abarcar el monto total de la pérdida.

El transporte de pertenencias debe ser garantizado por las compañías aéreas Pixabay

Se considera que una valija está perdida cuando no aparece entre cinco y 14 días después del vuelo, pero estos parámetros varían según la compañía. Asimismo, en su sitio web, el Departamento de Transporte enfatiza que tomará medidas coercitivas si una aerolínea se niega injustificadamente a dar por extraviado un equipaje luego de que se cumpla el tiempo reglamentario más el plazo extendido.

Cuando las pertenencias sean determinadas como extraviadas, entonces la empresa se hará responsable de la indemnización, así como del reembolso por los gastos de transporte de la valija perdida.

LA NACION