Se reencontró con su novia de la secundaria 60 años después y la sorprendió con su propuesta

Una pareja demostró que para el amor no hay edad y que las conexiones reales nunca mueren. Después de ser novios en la secundaria hace 60 años, se reencontraron y ambos decidieron que no querían separarse. La vida les dio una nueva oportunidad, luego de que sus caminos se dividieron en su juventud y formaron sus propias familias. El hombre le pidió matrimonio en un aeropuerto de Florida y el video se volvió viral. Ahora ya planean su boda en California.

La historia romántica entre Thomas McMeekin y Nancy Gambell comenzó cuando estudiaban en California. Sin embargo, se separaron porque ingresaron a distintas universidades. El tiempo pasó y se casaron con personas diferentes. Tenían su vida realizada, pero admitieron para Fox 13 News que nunca perdieron el interés por el otro. “Nos admirábamos desde la distancia, pero nunca pensé que tendría una oportunidad con ella”, comentó McMeekin, quien es dermatólogo en Tampa, Florida.

Así pasaron las décadas, hasta que hace unos diez años Gambell y otros compañeros organizaron la reunión por el 50° aniversario de graduación. Aunque la ahora pareja de prometidos interactuó, no pasó nada más esa noche. “Yo tenía a mi esposa y ella estaba con el suyo”, expresó el hombre.

Un hombre le pidió matrimonio a su enamorada en el Aeropuerto Internacional de Tampa

En 2023, se llevó a cabo la reunión por el 60° aniversario y ahí que todo cambió. “Entonces escuché (la invitación) de ella y me dijo: ‘Tengo muchas ganas de volver a verte’”, detalló McMeekin para el medio citado. A partir de ese instante no volvieron a separarse, aunque no se sabe qué pasó con sus anteriores parejas.

La pedida de matrimonio en el aeropuerto de Tampa

A inicios de julio de este año, McMeekin y Gambell se vieron en el Aeropuerto Internacional de Tampa y el hombre le tenía una sorpresa preparada. Estaba decidido a regalarle un valioso collar, para pedirle que se case con él: “Todos estaban emocionados porque durante toda la semana (previa) actué como un tonto vertiginoso, solo saltaba y sonreía”.

El dermatólogo le pidió a los empleados del lugar que grabaran todo para inmortalizar ese momento y ahora ese video recorre las redes sociales. En las imágenes se ve cómo espera a su amada, para después encontrarla y regalarle un ramo de flores. Posteriormente, la lleva a un área de asientos, donde se arrodilla para leerle una carta de amor y luego hacerle la romántica propuesta. Gambell, por su parte, estalla en lágrimas mientras se lleva las manos a la cara, como signo de sorpresa. “Gracias a Dios que no uso maquillaje. Tendría todo corrido sobre mi cara”, detalló para el medio citado.

La pareja se comprometió en el aeropuerto de Tampa, después de 60 años de haber estado separados @angelial.fedrick3/TikTok

La grabación ya acumula 400 mil reproducciones. Después de dar el siguiente paso en su relación, ambos fueron a comprar sus respectivos anillos y planean su boda en California. “Es maravilloso porque no nos queda mucha vida. Poder pasarla de esa manera, con esta persona, es un sueño hecho realidad”, concluyó Gambell acerca de su historia.

