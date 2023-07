Qué dice la ley en Florida sobre el uso del celular al volante

escuchar

En Florida existe una ley que se encarga de regular el uso de los teléfonos móviles mientras lse conduce. Se llama Texting and Driving Law (ley sobre mensajes de texto y la conducción) y entró en vigor el 1° de julio de 2019, por lo que muchos ya saben de ella. Sin embargo, todavía hay algunos aspectos que la gente no conoce, como si pueden utilizarlo mientras están en un semáforo o si tienen un Tesla que se conduce solo.

El gobernador Ron DeSantis firmó este estatuto con el objetivo de “mejorar la seguridad vial para todos los operadores de vehículos, pasajeros de vehículos, ciclistas, peatones y otros usuarios de la vía”, de acuerdo con la página oficial del gobierno de Florida. Además, “prevenir choques relacionados con el acto de enviar mensajes de texto mientras se conduce” y así “reducir las lesiones, muertes, daños a la propiedad, costos de atención médica, tarifas de seguro médico y tarifas de seguro de automóvil”.

El conductor podrá usar su móvil en Florida a menos que esté en una emergencia Unsplash

La ley prohíbe enviar mensajes de texto o usar de cualquier otra forma manual el celular mientras se está detrás del volante. Esto aplica en cualquier tipo de calles y callejones del Estado del Sol, y se le considera como un delito principal. Antes era catalogado como un delito secundario, por lo que la policía solo podía hacer un citatorio para acusar al conductor. Sin embargo, ahora puede detenerlo y hasta imponerle una multa. La cifra que deben pagar es de 30 dólares, pero si se reincide dentro de los cinco años posteriores a la primera vez, la cifra ascendería a mínimo US$60.

No obstante, los automovilistas también deben tener en cuenta que un oficial no tiene la facultad para revisar sus mensajes de texto o cualquier otro contenido de su móvil sin una orden de cateo. Puede sancionarlo, pero no buscar en sus registros telefónicos sin tener el consentimiento del involucrado. La legislación establece que estas medidas de indagación solo se tomarían si hay un accidente vial que resulta en la muerte.

Cuando se puede usar el teléfono en Florida

Está permitido teclear el móvil siempre y cuando el vehículo no se encuentre en movimiento. Eso significa que mientras se esté en un semáforo en rojo o en medio del tráfico se puede utilizar libremente con las funciones acostumbradas: enviar mensajes de texto, correos electrónicos, hacer llamadas u otras tareas relacionadas. En cuanto el pie pise el acelerador, las manos deben quedar libres.

Hay algunos otros casos en los que se puede usar mientras el vehículo se mueve, pero son muy específicos y se deben cumplir estrictamente para evitar sanciones:

Los automovilistas que vayan a bordo de un vehículo autónomo, una función que suelen tener los Tesla.

Si la persona es parte de las fuerzas del orden, los bomberos o los servicios médicos de emergencia y está en medio de sus funciones.

Quienes lo utilicen para informar emergencias o actividades delictivas a la policía.

Las personas que lo tengan encendido para recibir las actualizaciones del clima u otras alertas de emergencia.

Si el teléfono está conectado a un dispositivo de manos libres, como un altavoz bluetooth o auriculares inalámbricos. Así incluso se pueden hacer llamadas.

Los automovilistas de Florida pueden usar su teléfono para llamadas mientras conducen si está conectado a una función inalámbrica Unsplash

Finalmente, las autoridades destacaron que a pesar de que sí haya algunas flexibilidades, estas no son válidas en las zonas escolares o sitios de trabajo en la calle. Eso significa que una persona no podrá ni siquiera ver el GPS cuando está frente a una escuela. Si se encuentra en una emergencia que ponga en peligro su vida, deberá buscar estacionamiento para usar el teléfono.

