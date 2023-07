Dejó a sus hijos con la niñera, volvió a la casa antes de lo previsto y lo que encontró lo hizo estallar

escuchar

Un hombre de los Estados Unidos se percató de que la niñera de sus hijos se quedó dormida mientras los cuidaba y tomó la decisión de hacerle una “broma” de la que nunca se olvidará. A través de sus redes sociales, reveló el intercambio de palabras que tuvo con la mujer e inmediatamente se volvió viral.

Stephanie y su esposo Christopher Soares se despidieron de los menores porque debían irse a trabajar. Asimismo, le dieron una serie de indicaciones a Sarah Walsh, la persona de confianza que se encarga de resguardar su seguridad que, en esta oportunidad, no cumplió correctamente con su labor.

Según consignó el hombre al medio Metro, 30 minutos después de irse de la casa recordó que se había olvidado documentos importantes y que debía presentarlos ese mismo día. Por ese motivo, volvió al hogar. Sin embargo, cuando llegó, quedó en shock: vio que Sarah dormía plácidamente en el sillón del living y los dos pequeños jugaban en el piso de arriba, sin alguien que los supervise.

Al percatarse de lo sucedido, Christopher le sacó una fotografía a la niñera para tener pruebas de lo acontecido Facebook

Lejos de despertarla, el hombre, a modo de “lección”, se llevó a ambos niños con el objetivo de ver cuánto tiempo tardaría la mujer en darse cuenta de que habían desaparecido.

El hombre reveló la historia en su cuenta de Facebook y se volvió viral (Imagen ilustrativa)

Cuando se despertó y vio que no estaban, inmediatamente se comunicó con él por medio de la aplicación de mensajería WhatsApp.

Primera parte de la conversación que ambos tuvieron vía WhatsApp

“Llamame ahora. Llamé a Stephanie en la escuela y dijo que ella no estaba allí, pero que los chicos estaban bien. No tengo idea de lo que está pasando. Por favor llamame que necesito hablar con vos. Llamé a la Policía, me dijeron que llamara a mi empleador, probablemente saben lo que está pasando. Ahora Steph no contesta su celular y la escuela dijo que se fue”, le relató desesperada a su jefe, según muestran las capturas de pantalla que Christopher publicó en su cuenta de Facebook.

Él, por su parte, fingió que no sabía nada de lo que pasaba y se hizo el desentendido. “No puedo responder, ¿qué es lo que está pasando? ¿Mis hijos están bien? ¿No sabés dónde están mis hijos? ¿Llamaste a la Policía?”, fueron algunas de las respuestas que le dio, en medio de un gran enojo por el escenario con el que se encontró al regresar de imprevisto a su casa.

A pesar de que le preguntó si había llamado a la Policía y demás, no quiso ir más allá y, de manera contundente, le reveló que él mismo había sacado a los niños de la propiedad.

“Me llevé a mis hijos a las 10 de la mañana. ¡Fuera de mi maldita casa! Puede que te presente cargos por descuidarlos”, aseveró y la amenazó con presentar el caso ante las autoridades.

El hombre se mostró furioso ante la situación Facebook

Tras delatarla en las redes sociales, Christopher aseguró que finalmente hizo la denuncia con el objetivo de que Sarah no vuelva a estar al cuidado de niños.

A pesar de que no dio más detalles al respecto, la publicación trascendió en otros medios y plataformas virtuales. En ese sentido, fueron cientos los usuarios que se mostraron indignados por lo sucedido a través de mensajes donde expusieron su enojo por el accionar de la joven que, indudablemente, aprendió de sus errores.

