Se viene una ola de frío para este fin de semana en la región central de Estados Unidos

El otoño boreal volverá a hacerse sentir en buena parte de Estados Unidos después de varios días de calor fuera de temporada. Una masa de aire cálido elevó las temperaturas por encima de los valores habituales para octubre, pero el panorama cambiará hacia el final de la semana, cuando un frente frío avance sobre las regiones central y oriental del país.

El descenso abrupto de las temperaturas llegará tras ola de calor inusual en EE.UU.

De acuerdo con el pronóstico del centro meteorológico de FOX Weather, el episodio de calor afecta a más de 20 estados y podría alcanzar a más de 250 millones de personas.

Mapa de temperaturas mínimas esperadas para el viernes NWS

Sin embargo, el alivio llegará durante los próximos días, con un descenso que podría rondar los 40°F (unos 4 °C) respecto de las temperaturas registradas a mediados de semana.

El cambio también estará acompañado por vientos fuertes, lluvias y la posibilidad de las primeras nevadas en las zonas elevadas del noreste.

Los principales puntos del pronóstico son:

Calor inusual hasta el miércoles 14 de octubre : las temperaturas se mantendrán muy por encima de los promedios estacionales en amplias zonas del centro y el este del país.

: las temperaturas se mantendrán muy por encima de los promedios estacionales en amplias zonas del centro y el este del país. Descenso térmico de hasta 40°F : el avance de un frente frío provocará un cambio pronunciado durante la segunda mitad de la semana y el fin de semana.

: el avance de un frente frío provocará un cambio pronunciado durante la segunda mitad de la semana y el fin de semana. Regreso de las heladas : las temperaturas nocturnas caerán hasta los 30°F (−1°C) y los 40°F (4°C) en distintas regiones, con registros inferiores en algunos sectores del noreste.

: las temperaturas nocturnas caerán hasta los 30°F (−1°C) y los 40°F (4°C) en distintas regiones, con registros inferiores en algunos sectores del noreste. Posibles copos de nieve : las áreas montañosas del norte de Nueva York, Vermont, New Hampshire y Maine podrían recibir las primeras nevadas de la temporada.

: las áreas montañosas del norte de Nueva York, Vermont, New Hampshire y Maine podrían recibir las primeras nevadas de la temporada. Vientos intensos y lluvias : el sistema que avanzará desde Canadá complicará las condiciones meteorológicas durante el viernes 16 y el sábado 17 de octubre.

: el sistema que avanzará desde Canadá complicará las condiciones meteorológicas durante el viernes 16 y el sábado 17 de octubre. Un respiro breve: los pronósticos anticipan que las temperaturas podrían volver a subir durante la próxima semana.

El descenso abrupto de las temperaturas devolverá las heladas durante el fin de semana

Según indicaron desde Fox Weather, el avance del frente frío provocará una caída pronunciada de las temperaturas mínimas, especialmente durante la noche y las primeras horas de la mañana. En partes del Medio Oeste superior y de las Grandes Llanuras centrales, los registros nocturnos podrían ubicarse entre 30°F (−1°C) y 40°F (4°C), lo que favorecerá el regreso de las heladas.

El enfriamiento también se extenderá hacia el nordeste, la región del Atlántico Medio y los alrededores de los Grandes Lagos. En esas zonas, la llegada de aire ártico, frío y seco, detrás de un sistema de alta presión, contribuirá a generar algunas de las mañanas más frías de la temporada.

Mapa de temperaturas mínimas esperadas para el sábado: mayor impacto en el centro de Estados Unidos NWS

El domingo 18 de octubre podría convertirse en la mañana más fría del otoño hasta el momento para millones de estadounidenses. El riesgo de heladas será especialmente relevante en las áreas que experimenten una caída pronunciada de los registros nocturnos, después de varios días de temperaturas más elevadas de lo normal.

En los valles interiores de Pensilvania, Nueva York y el norte de Nueva Inglaterra, las temperaturas podrían descender hasta valores de entre 28°F (−2°C) y 33°F (1°C). Estas condiciones contrastarán con el calor que dominó la región durante la primera parte de la semana.

Las temperaturas en el noreste de Estados Unidos caerán con lluvias, viento y posibles nevadas

En el noreste, el avance de una serie de sistemas meteorológicos desde Canadá y a través de los Grandes Lagos provocará lluvias, chubascos y, en las áreas más elevadas, la posibilidad de que aparezcan los primeros copos de nieve de la temporada.

En su actualización publicada el miércoles 14 de octubre, AccuWeather explicó que la llegada de aire frío durante el viernes y el fin de semana podría convertirse en el episodio más frío de la temporada hasta ahora.

El viernes 16 de octubre y la noche de esa jornada marcarán una nueva transición. El sistema meteorológico que descenderá desde Canadá avanzará sobre los Grandes Lagos y continuará hacia el noreste, con ráfagas de viento, precipitaciones y posibles tormentas eléctricas.

La combinación de aire frío, nubosidad y viento hará que las temperaturas se sientan todavía más bajas. Para el sábado 17 de octubre, las máximas podrían oscilar entre 30°F (−1°C) en las áreas elevadas de Nueva York y Nueva Inglaterra y 50°F (10°C) en las zonas más meridionales del noreste.

Además, la sensación térmica calculada mediante el índice RealFeel de AccuWeather podría ubicarse entre 5°F (−15°C) y 15°F (−9°C) por debajo de la temperatura real debido a las ráfagas y la presencia de nubes.

Mapa de temperaturas mínimas esperadas para el domingo: mayor impacto en el noreste de Estados Unidos NWS

Durante la noche del sábado, las mínimas podrían situarse de manera generalizada entre 30°F (−1°C) y 39°F (4°C). En el norte del estado de Nueva York, Vermont y New Hampshire, algunos registros descenderían hasta valores de entre 20°F (−7°C) y 29°F (−2°C).

¿Cuándo volverán a subir las temperaturas en Estados Unidos?

A pesar de la intensidad del descenso previsto, los pronósticos apuntan a que el frío no se prolongará demasiado. En el noreste, las temperaturas podrían comenzar a recuperarse el domingo, con máximas de entre 40°F (4°C) y 50°F (10°C) en buena parte de la región.

En las regiones central y oriental, el panorama estará condicionado por el desplazamiento del frente frío y por la posterior evolución de las masas de aire. El descenso térmico previsto para el sábado y el domingo pondrá fin temporalmente a la ola de calor otoñal, pero no implica necesariamente que las temperaturas vayan a mantenerse bajas durante el resto de octubre.

La principal advertencia para los próximos días es la velocidad del cambio. Después de una primera mitad de semana con registros que podrían superar los 90°F (32°C) en distintas zonas, millones de personas deberán prepararse para mañanas con heladas, vientos fuertes y temperaturas considerablemente más bajas.