“El Niño” sube de categoría y los expertos coinciden en que el fenómeno seguirá en aumento en Estados Unidos

El Niño continúa fortaleciéndose en el Pacífico y los últimos datos despiertan especial atención entre los especialistas. Los registros más recientes muestran un incremento de las temperaturas oceánicas y los pronósticos anticipan que el fenómeno continuará intensificándose en los próximos meses, con posibilidad de alcanzar una magnitud histórica.

El Niño se fortalece: qué reveló el nuevo informe del CPC

El último diagnóstico del Centro de Predicción del Clima (CPC, por sus siglas en inglés), emitido el 10 de septiembre de 2026, elevó la señal de seguimiento del fenómeno a El Niño Advisory y confirmó que el episodio continúa fortaleciéndose.

Qué Es El Niño

El organismo sostiene que existe más de 90% de probabilidad de que durante el otoño e invierno del hemisferio norte de 2026-2027 se registre un evento considerado muy fuerte.

La evolución observada en el último mes aporta varios indicadores que explican el cambio. Las anomalías de temperatura de la superficie del mar superaron los 37,4°F (3°C) en el Pacífico ecuatorial oriental, una señal de calentamiento particularmente importante para el comportamiento del fenómeno.

Los distintos índices utilizados para evaluar la evolución de El Niño también mostraron incrementos en agosto, aunque no todos siguieron la misma trayectoria. El índice Niño-4 fue la excepción y descendió hasta 32,2°F (0,1°C). En las demás regiones, en cambio, las mediciones aumentaron.

El CPC también detectó señales relevantes bajo la superficie oceánica. De acuerdo con el diagnóstico, se observaron anomalías generalizadas superiores a 50°F (10°C) en profundidad. Esta acumulación de calor constituye otro de los elementos que ayudan a explicar por qué los especialistas esperan que el episodio continúe con mayor intensidad.

El Niño 2026: por qué podría alcanzar una intensidad histórica

El pronóstico oficial del CPC, elaborado a partir de múltiples modelos de América del Norte y de otros países, indica que El Niño seguirá fortaleciéndose hasta fines de 2026.

Temperaturas esperadas los próximos tres meses como consecuencia de El Niño NOAA

El período comprendido entre octubre y diciembre concentra una de las señales más importantes del diagnóstico. Para esa temporada existe un 75% de probabilidad de superar la intensidad de los episodios registrados desde 1950.

La proyección no significa que todas las consecuencias esperadas se produzcan de manera automática, ni que cada región de Estados Unidos vaya a experimentar el mismo comportamiento meteorológico. El fenómeno modifica las condiciones generales de la atmósfera y el océano, pero sus efectos concretos dependen de múltiples factores y pueden variar de una zona a otra.

Sin embargo, el mensaje central del diagnóstico es que la intensidad actual no representa necesariamente el punto máximo del episodio. El organismo prevé que la tendencia continúe durante los próximos meses y mantiene una probabilidad superior al 90% de que el fenómeno sea muy fuerte durante el otoño y el invierno boreales.

Cómo El Niño impacta en la temporada de huracanes del Atlántico

La creciente intensidad del fenómeno también aparece vinculada con una temporada de huracanes del Atlántico que presenta características inusuales. Según FOX Weather, las condiciones desfavorables asociadas con El Niño contribuyeron a mantener una situación particularmente limitada en esa cuenca.

Precipitaciones esperadas los próximos tres meses como consecuencia de El Niño NOAA

El patrón habitual consiste en que El Niño incremente la cizalladura del viento sobre el Atlántico, para dificultar la organización de los sistemas tropicales. En el Pacífico ocurre el efecto contrario: las temperaturas oceánicas más elevadas pueden favorecer una mayor actividad tropical.

Durante 2026, esa configuración ya se manifestó en ambos océanos. Mientras el Atlántico atravesó un período de actividad excepcionalmente baja, el Pacífico presentó condiciones más favorables para la formación y evolución de sistemas tropicales.

Los especialistas de Fox Weather indicaron que, habitualmente, una temporada de huracanes del Atlántico produce 14 tormentas con nombre, siete huracanes y tres ciclones mayores. Para este momento de 2026: