Es oficial: El Niño ya comenzó y se avecinan tres meses críticos, según la NOAA

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) confirmó el desarrollo oficial de El Niño en el océano Pacífico tropical y emitió una advertencia formal tras detectar condiciones oceánicas y atmosféricas compatibles con la aparición del fenómeno. Los pronósticos indican que el evento continuará fortaleciéndose durante los próximos meses y que existe un 63% de probabilidad de que alcance una intensidad muy fuerte durante el próximo invierno boreal.

NOAA confirma el inicio de El Niño en el Pacífico tropical

De acuerdo con la NOAA, las condiciones de El Niño se desarrollaron durante el último mes, en un contexto de incremento sostenido de las temperaturas superficiales del mar en el Pacífico ecuatorial central y oriental.

Qué Es El Niño

Como resultado, el organismo anunció la emisión de una advertencia oficial de El Niño, lo que marca el inicio de una nueva fase del ciclo climático conocido como ENSO (El Niño-Oscilación del Sur).

La agencia explicó que este fenómeno corresponde a la fase cálida de dicho ciclo. Para declarar oficialmente su presencia, las temperaturas en esa región deben mantenerse al menos 0,5°C por encima del promedio durante varios meses consecutivos.

Según detalló la NOAA, además de monitorear la temperatura oceánica, los especialistas observan el comportamiento de la denominada circulación de Walker, una extensa corriente atmosférica que se desplaza de este a oeste sobre el Pacífico. Cuando este patrón se debilita y las aguas cálidas avanzan hacia la costa de Sudamérica, se considera que las condiciones de El Niño se establecieron.

El Niño podría alcanzar intensidad muy fuerte entre noviembre de 2026 y enero de 2027

El aspecto que más preocupa a los pronosticadores es la posibilidad de que el fenómeno alcance una intensidad excepcional durante los próximos meses. El Centro de Predicción Climática (CPC, por sus siglas en inglés) coincide en que el calentamiento continuará fortaleciéndose hacia el invierno boreal 2026-2027.

La NASA detecta un aumento de las temperaturas oceánicas antes de la formación del Niño

De acuerdo con la discusión diagnóstica publicada por el CPC, existe una probabilidad del 63% de que el fenómeno alcance la categoría de “muy fuerte” durante el período que va entre noviembre y enero. De concretarse ese escenario, el evento podría ubicarse entre los más intensos registrados desde 1950.

Los expertos señalaron que la confianza en este pronóstico es elevada debido a varios indicadores observados durante las últimas semanas. Entre ellos sobresalen:

Temperaturas superficiales superiores al promedio en amplias áreas del Pacífico ecuatorial.

Contenido de calor oceánico anormalmente elevado.

Expansión de anomalías de vientos del oeste sobre el Pacífico ecuatorial.

Señales atmosféricas consistentes con el establecimiento de El Niño.

Cómo puede cambiar el clima en Estados Unidos por El Niño 2026-2027

La NOAA recordó que los mayores efectos de El Niño suelen manifestarse durante los meses invernales del hemisferio norte. Aunque cada episodio presenta características particulares, existen patrones que suelen repetirse cuando el fenómeno alcanza una intensidad moderada o fuerte.

El fenómeno de El Niño marca el inicio de la fase cálida del ciclo ENSO (El Niño-Oscilación del Sur) NOAA

Uno de los cambios más importantes ocurre en la corriente en chorro del Pacífico Norte, que tiende a desplazarse hacia el sur. Ese movimiento modifica la trayectoria habitual de las tormentas y favorece una mayor actividad meteorológica sobre el sur de Estados Unidos.

Según el organismo, durante un invierno típico influenciado por El Niño pueden registrarse:

Más tormentas en el sur del país norteamericano.

Mayores probabilidades de lluvia y nieve en diversas regiones del sur estadounidense.

Condiciones más secas en sectores de las Montañas Rocosas del Norte.

Menores precipitaciones en partes de los valles de Ohio y Tennessee.

Temperaturas superiores a lo normal en gran parte del norte de Estados Unidos.

El director del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), Ken Graham, destacó que ningún episodio es exactamente igual a otro. “Cada El Niño es diferente; cada uno tiene una huella única sobre nuestro clima”, afirmó al presentar el nuevo pronóstico.

El impacto de El Niño en pocas líneas

¿Qué ha confirmado la NOAA recientemente sobre el clima? La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) ha confirmado oficialmente el desarrollo de El Niño en el océano Pacífico tropical, emitiendo una advertencia formal tras detectar condiciones oceánicas y atmosféricas compatibles con el fenómeno.

¿Cuándo se espera que El Niño alcance su mayor intensidad según los pronósticos? Los pronósticos indican que El Niño continuará fortaleciéndose durante los próximos meses. Existe un 63% de probabilidad de que alcance una intensidad “muy fuerte” entre noviembre de 2026 y enero de 2027, ubicándose entre los más intensos registrados.

¿Cómo se determina oficialmente la presencia del fenómeno El Niño? Para declarar El Niño, las temperaturas en el Pacífico ecuatorial deben mantenerse al menos 0,5 °C por encima del promedio durante varios meses consecutivos. También se observa el debilitamiento de la circulación de Walker y el avance de aguas cálidas.

¿Qué cambios climáticos principales prevé la NOAA en EE. UU. por El Niño? La NOAA anticipa más tormentas y lluvias en el sur de EE. UU., condiciones más secas en las Montañas Rocosas del Norte, menos precipitaciones en los valles de Ohio y Tennessee, y temperaturas superiores a lo normal en gran parte del norte del país.