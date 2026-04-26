Secretario de Justicia dice que el atacante en cena de Trump buscaba a funcionarios del gobierno

WASHINGTON (AP) — El hombre armado que intentó irrumpir en el salón de baile en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca presuntamente tenía como objetivo a miembros del gobierno de Trump, según dijo el domingo el secretario de Justicia en funciones, Todd Blanche.

Blanche también indicó que las autoridades creen que el sospechoso viajó en tren desde California hasta Chicago y luego a Washington, donde se registró como huésped en el hotel en el que se celebraba uno de los eventos más glamorosos de Washington la noche del sábado.

El presidente Donald Trump fue evacuado apresuradamente del escenario cuando se oyeron disparos. El sospechoso, de 31 años, está detenido y enfrenta cargos.

Blanche fue entrevistado en “Meet the Press” de NBC.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.