Secretario del Tesoro de EE.UU. dice que hay chances de acuerdo con Irán para reabrir Ormuz antes del miércoles

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, afirmó que Washington podría alcanzar un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz antes del miércoles, y añadió que esto estabilizaría los precios de la energía.

"Estamos en conversaciones con los iraníes, y creo que existe la posibilidad de que hoy o mañana lleguemos a un acuerdo para abrir el estrecho y avanzar hacia una posición más normalizada en este conflicto", dijo Bessent el martes en entrevista con CNBC. Al ser consultado si un acuerdo permitiría a Irán cobrar un peaje a los barcos, Bessent respondió: "Creo que habría libertad de movimiento".