Oficial y confirmado: así se expande a nuevas ciudades el pasaporte de EE.UU. con la imagen de Trump

El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) anunció el lanzamiento de una edición limitada de pasaportes estadounidenses que conmemora el 250 aniversario de la independencia de EE.UU. Estos documentos se caracterizan por incluir un retrato del presidente Donald Trump.

Qué se sabe de los nuevos pasaportes de EE.UU. con el rostro de Donald Trump

La noticia fue confirmada por el DOS el pasado 30 de julio mediante un comunicado de prensa. Allí, informaron la emisión de 250 mil ejemplares a nivel nacional.

El pasaporte incluye un retrato del presidente Donald Trump Instagram/@whitehouse

“Desde su lanzamiento para celebrar los 250 años de la independencia estadounidense, el pasaporte ha generado un extraordinario interés público. Por tanto, el Departamento de Estado responde al ampliar el acceso”, señaló la agencia federal.

Los denominados “pasaportes patrióticos” incluyen un retrato de Trump con el texto de la Declaración de Independencia detrás. Sería la primera vez que un presidente en funciones aparece con un retrato individual en un pasaporte estadounidense.

Cuándo entra en vigor el nuevo pasaporte

El documento se lanzó a principios de julio de forma exclusiva en la Agencia de Pasaportes de Washington D. C., con un inventario de unos 40.000 ejemplares.

Se puede buscar el nuevo “Pasaporte Patriótico” en jornadas de un solo día en agencias de 19 estados y Puerto Rico

Tras recibir más de 30.000 llamadas desde el 4 de julio y numerosas solicitudes en redes sociales, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la disposición de los nuevos pasaportes para principios de agosto mediante jornadas especiales de solicitud de un solo día en agencias de 19 estados y Puerto Rico. Algunos eventos confirmados incluyen:

8 de agosto: Chicago, Dallas, Detroit, Nueva York, Nueva Orleans, Stamford (CT) y Centennial (CO).

Chicago, Dallas, Detroit, Nueva York, Nueva Orleans, Stamford (CT) y Centennial (CO). 10 de agosto: Biblioteca Presidencial Ronald Reagan (California)

Biblioteca Presidencial Ronald Reagan (California) 11 de agosto: Boston

Boston 18 de agosto: Buffalo

Cómo obtener el nuevo pasaporte de EE.UU. en agosto 2026

Para solicitar la edición limitada del pasaporte, los interesados deben seguir pasos específicos, según informó el DOS.