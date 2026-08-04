Oficial y confirmado: así se expande a nuevas ciudades el pasaporte de EE.UU. con la imagen de Trump
El Departamento de Estado sumará 250.000 ejemplares adicionales del “Pasaporte Patriota” en jornadas especiales durante agosto 2026
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El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) anunció el lanzamiento de una edición limitada de pasaportes estadounidenses que conmemora el 250 aniversario de la independencia de EE.UU. Estos documentos se caracterizan por incluir un retrato del presidente Donald Trump.
Qué se sabe de los nuevos pasaportes de EE.UU. con el rostro de Donald Trump
La noticia fue confirmada por el DOS el pasado 30 de julio mediante un comunicado de prensa. Allí, informaron la emisión de 250 mil ejemplares a nivel nacional.
“Desde su lanzamiento para celebrar los 250 años de la independencia estadounidense, el pasaporte ha generado un extraordinario interés público. Por tanto, el Departamento de Estado responde al ampliar el acceso”, señaló la agencia federal.
Los denominados “pasaportes patrióticos” incluyen un retrato de Trump con el texto de la Declaración de Independencia detrás. Sería la primera vez que un presidente en funciones aparece con un retrato individual en un pasaporte estadounidense.
Cuándo entra en vigor el nuevo pasaporte
El documento se lanzó a principios de julio de forma exclusiva en la Agencia de Pasaportes de Washington D. C., con un inventario de unos 40.000 ejemplares.
Tras recibir más de 30.000 llamadas desde el 4 de julio y numerosas solicitudes en redes sociales, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la disposición de los nuevos pasaportes para principios de agosto mediante jornadas especiales de solicitud de un solo día en agencias de 19 estados y Puerto Rico. Algunos eventos confirmados incluyen:
- 8 de agosto: Chicago, Dallas, Detroit, Nueva York, Nueva Orleans, Stamford (CT) y Centennial (CO).
- 10 de agosto: Biblioteca Presidencial Ronald Reagan (California)
- 11 de agosto: Boston
- 18 de agosto: Buffalo
Cómo obtener el nuevo pasaporte de EE.UU. en agosto 2026
Para solicitar la edición limitada del pasaporte, los interesados deben seguir pasos específicos, según informó el DOS.
- En primer lugar, deberán comunicarse al centro de atención telefónica de pasaportes al 1-877-487-2778 y seleccionar la opción 9 para programar una cita.
- Una vez asignada la fecha, los ciudadanos tendrán que acudir a la Agencia de Pasaportes de Washington en D.C. o presentarse a uno de los eventos especiales de un solo día pautados en agosto.
- Luego, deberán completar los formularios estándar del Departamento de Estado (el DS-11 o el DS-82) y pagar la tarifa. El costo del pasaporte no se modifica por ser una edición especial.
- Una vez completado el trámite presencial, si el solicitante no tiene un viaje internacional previsto dentro de los próximos 14 días, el pasaporte será enviado por correo.