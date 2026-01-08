Secretario general de la OEA saluda la liberación de presos en Venezuela

La liberación de presos anunciada en Venezuela es "una buena noticia", saludó este jueves el secretario general de la OEA, Albert Ramdin.

Esas liberaciones deberían llevarse a cabo "sin demora", indicó en un mensaje publicado en la red X.

"Venezuela necesita que toda su gente pueda contribuir de manera constructiva, en consonancia con los principios democráticos y los derechos fundamentales, para dar forma a su futuro lo antes posible", añadió.

El jefe del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunció la excarcelación de un "número importante" de presos.

"Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento", señaló a la prensa en el palacio Legislativo, sin precisar la cantidad de personas que quedarán en libertad.

La oenegé Foro Penal contabiliza 806 presos por razones políticas en Venezuela, de ellos 175 militares.

España saludó la excarcelación de cinco españoles, entre ellos una ciudadana con doble nacionalidad.

La OEA celebró un debate extraordinario el martes para analizar la situación en Venezuela que mostró la división existente en la región ante la incursión estadounidense.

Estados Unidos capturó y sacó del país al presidente Nicolás Maduro y a su esposa en una operación militar que se saldó con al menos 100 muertos, según el gobierno de Rodríguez.

Maduro y su esposa enfrentan cargos de narcotráfico en una corte de Nueva York, y están encarcelados hasta la celebración del juicio.

Esta decisión de liberar presos de las nuevas autoridades venezolanas fue presentada por la Casa Blanca como "un ejemplo" de la "influencia" de Trump, en palabras de la subsecretaria de prensa, Anna Kelly.