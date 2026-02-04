Sectores tradicionales repuntan en Wall Street ante poco interés en las tecnológicas

La Bolsa de Nueva York terminó mixta este miércoles, una jornada marcada por la fuerte ola de ventas de las grandes tecnológicas.

El índice tecnológico Nasdaq retrocedió un 1,51% y el ampliado S&P 500 perdió un 0,51%. El Dow Jones subió un 0,53%.

"El hecho destacado" de la jornada "es la debilidad del sector tecnológico", dijo a la AFP Angelo Kourkafas, de Edward Jones.

Uno de los detonantes de dicha caída fue la fría recepción de los resultados del grupo Advanced Micro Devices (AMD), fabricante de chips para inteligencia artificial (IA), cuyos beneficios del último trimestre de 2025, que triplicaron los registrados en el mismo periodo de 2024, superaron lass previsiones del mercado.

Pero su acción se desplomó un 17,31% .

"Los resultados en el sector tecnológico continúan siendo muy buenos y sólidos, pero son las expectativas las que generan cierta decepción, especialmente en un momento cuando el sentimiento alrededor del sector es negativo", anotó Kourkafas.