Seguro Social en EE.UU. y el ajuste de 2027 que eleva a US$192.300 el salario máximo sujeto al impuesto

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA, por sus siglas en inglés) estableció en 192.300 dólares el salario máximo sujeto al impuesto destinado a financiar las prestaciones de jubilación, sobrevivientes e incapacidad (Oasdi, por sus siglas en inglés) para 2027. El nuevo tope representa un incremento de US$7800 respecto del límite de US$184.500 vigente durante 2026.

Cómo cambiarán los impuestos sobre el salario en 2027

La modificación determina qué parte de los ingresos laborales estará alcanzada por el impuesto del Seguro Social. Los salarios que superen el nuevo máximo dejarán de estar sujetos a ese gravamen específico.

El incremento del límite salarial, vinculado con la evolución de los salarios promedio, coincidirá con una actualización del 3,6% en las prestaciones del Seguro Social, calculada a partir de la inflación.

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida alcanzará a cerca de 72 millones de beneficiarios del Seguro Social y a unos 7.3 millones de personas que reciben pagos del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).

Según la SSA, los trabajadores empleados por una empresa mantendrán una tasa combinada del 7,65% sobre sus salarios, integrada por un 6,2% correspondiente al Seguro Social y un 1,45% destinado a Medicare.

El componente del Seguro Social se aplicará únicamente hasta el límite anual de US$192.300, mientras que el impuesto de Medicare continuará alcanzando todos los salarios, sin un tope máximo.

En el caso de quienes trabajan por cuenta propia, la tasa combinada continuará en el 15,3%. Este porcentaje reúne las contribuciones correspondientes a ambos programas.

Además, quienes tengan ingresos laborales individuales superiores a US$200 mil, o las parejas casadas que declaren conjuntamente y superen los US$250 mil, deberán pagar un impuesto adicional de Medicare del 0,9% sobre los ingresos que excedan esos límites.

El aumento del límite no significa que todos los trabajadores pagarán más impuestos. El efecto dependerá de sus ingresos anuales: quienes ganen por debajo del máximo no estarán sujetos a un cambio en la base imponible por este concepto, mientras que quienes superen el nuevo umbral tendrán una mayor parte de sus ingresos alcanzada por el gravamen del Seguro Social.

Este incremento, calculado mediante la fórmula del Índice de Precios al Consumidor, se reflejará en los cheques mensuales a partir de diciembre y enero Fotomontaje editado con IA

El aumento del 3,6% en las prestaciones de jubilación

La SSA también anunció un ajuste por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés) del 3,6% para 2027. Según el comunicado oficial, los jubilados recibirán un incremento promedio de US$75 mensuales a partir de enero. En el caso de los beneficiarios del SSI, los pagos actualizados comenzarán el 31 de diciembre del año en curso.

El porcentaje se determina mediante una fórmula establecida en la Ley del Seguro Social. Para calcularlo, se compara el promedio del Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Personal Clerical (CPI-W) durante julio, agosto y septiembre de 2026 con el promedio del mismo trimestre de 2025.

El índice pasó de 317,265 a 328,746 entre ambos períodos. Esa variación equivale aproximadamente al 3,6%, una vez redondeada a la décima porcentual más cercana. Si el índice no aumenta o registra una caída durante el período de referencia, no se aplica un incremento negativo a las prestaciones.

“Los últimos datos de inflación demuestran que, por muy importante que sea el ajuste por costo de vida de la Seguridad Social, no está siguiendo el ritmo de los precios”, aseguró Nancy Altman, presidenta del grupo de defensa Social Security Works, a AP News.

Jaime Jakubczak, un residente de 68 años de Buffalo, Nueva York, calificó el ajuste del 3,6% como “una miseria” al señalar los altos precios que han alcanzado la comida, la atención médica y la gasolina en todo EE.UU. “Estábamos avanzando un poco con el ajuste por costo de vida, pero la inflación es tan alta que no compensa lo que nos corresponde por ese ajuste”, dijo.

El incremento anunciado por la Administración del Seguro Social representa un alza promedio de US$75 mensuales 123RF

Cómo consultar el nuevo monto del Seguro Social

Los beneficiarios que tengan una cuenta personal de my Social Security podrán consultar sus notificaciones del COLA por internet desde finales de noviembre, antes de recibir la comunicación impresa. También podrán activar alertas por correo electrónico o mensaje de texto para saber cuándo haya un aviso disponible en el centro de mensajes.

Quienes prefieran recibir la información por correo postal obtendrán la notificación durante diciembre. La SSA prevé utilizar un documento de una página con el importe actualizado de cada prestación, las fechas correspondientes y las deducciones aplicables. Las personas que quieran recibir avisos digitales deberán registrarse y habilitar esa opción antes del 18 de noviembre.