La propuesta confirmada en Estados Unidos sobre el pago del Seguro Social a partir de los 60 años

La representante demócrata por Michigan Haley Stevens presentó el 24 de septiembre la Blue Collar Social Security Fairness Act para modificar el pago del Seguro Social a partir de los 60 años. El texto busca que los trabajadores manuales no esperen hasta la edad plena para retirarse.

Quiénes calificarían al pago del Seguro Social a los 60 años

Según el texto del proyecto publicado por la oficina de Stevens, el beneficio alcanzaría a los “covered workers” , es decir, trabajadores con 20 puntos base o 15 puntos ajustados.

alcanzaría a los , es decir, trabajadores con 20 puntos base o 15 puntos ajustados. De acuerdo con el proyecto, un año solo suma puntos si la persona trabajó al menos ocho meses en un empleo físicamente exigente.

si la persona trabajó en un Stevens dijo que quienes trabajan con sus manos no deberían esperar “hasta que sus cuerpos no aguanten más”.

Un año solo suma puntos si la persona trabajó al menos ocho meses en un empleo exigente Imagen Ilustrativa generada con IA

Cómo funciona el sistema de puntos

Según el proyecto, cada año vale un punto base

Los puntos ajustados dependen de la edad: 0.5 entre los 18 y 34 años, uno entre los 35 y 44, 1.5 entre los 45 y 54, y 2 desde los 55.

0.5 entre los 18 y 34 años, uno entre los 35 y 44, 1.5 entre los 45 y 54, y 2 desde los 55. El trabajador no tendría que haber pasado toda su carrera en un oficio exigente.

Qué ocupaciones laborales están incluidas en la lista

De acuerdo con el texto legislativo, el comisionado del Seguro Social, en consulta con los secretarios de Trabajo y de Salud y Servicios Humanos, publicaría una lista de ocupaciones un año después de la promulgación.

Esa lista se actualizaría cada tres años

El proyecto exigiría que esos empleos impongan demandas físicas que reduzcan la capacidad de trabajar a edad avanzada.

De acuerdo con el texto legislativo, el comisionado del Seguro Social publicaría una lista de ocupaciones un año después de la promulgación Fotomontaje editado con IA

Jubilación a los 60: qué no cambia

Según el proyecto, los beneficiarios no sufrirían la reducción por retiro anticipado .

. La Administración del Seguro Social ( SSA , por sus siglas en inglés) mantiene la edad plena en 67 años para nacidos desde 1960. Se puede cobrar desde los 62, con un recorte de hasta 30%.

, por sus siglas en inglés) para nacidos desde 1960. Se puede cobrar desde los 62, con un recorte de hasta 30%. El proyecto debe aprobarse en la Cámara y el Senado, y recibir la firma presidencial.

Cómo se mantiene en la actualidad el pago del Seguro Social

La Blue Collar Social Security Fairness Act todavía no es ley. Por ahora, las reglas siguen sin cambios: la edad de jubilación plena para el Seguro Social es de 67 años, aunque se puede pedir el beneficio a partir de los 62, con una reducción permanente del monto.

Si el proyecto se aprueba, podrían calificar quienes hayan trabajado en empleos como construcción, techado, enfermería y manufactura. Esos ejemplos aparecen en la iniciativa, pero la lista final la definiría la SSA.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.