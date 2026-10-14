Aumenta el Seguro Social en EE.UU.: de cuánto es el ajuste y cómo se pagará desde enero 2027

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA, por sus siglas en inglés) confirmó el miércoles 14 de octubre que los beneficios aumentarán un 3,6 por ciento en 2027 mediante el ajuste por costo de vida, conocido como COLA (Cost-of-Living Adjustment). La medida representa el incremento anual más alto desde 2023.

De cuánto será el aumento del Seguro Social en 2027

El anuncio se realizó después de la publicación de los datos de inflación de septiembre. Según el comunicado oficial de la SSA, el aumento promedio para quienes reciben beneficios por jubilación será de 75 dólares al mes.

El ajuste del 3,6 por ciento se calcula a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos, Consumer Price Index for Urban Wage Earners and Clerical Workers (CPI-W) en inglés, entre el tercer trimestre de 2025 y el mismo período de 2026.

Según la hoja informativa oficial sobre el COLA para 2027, estos son algunos de los cambios estimados en los beneficios mensuales:

Trabajadores jubilados : el beneficio promedio pasará de US$2095 a US$2170 .

: el beneficio promedio pasará de US$2095 a . Parejas mayores en las que ambos reciben beneficios: el promedio aumentará de US$3238 a US$3355 mensuales.

el promedio aumentará de US$3238 a mensuales. Personas viudas mayores que reciben el beneficio individual: el promedio subirá de US$1936 a US$2005 .

el promedio subirá de US$1936 a . Trabajadores con discapacidad: el promedio pasará de US$1642 a US$1701 al mes.

De acuerdo con The New York Times, las cantidades corresponden a promedios estimados y no significan que todos los beneficiarios reciban exactamente esos montos. El nuevo pago individual dependerá del beneficio que perciba cada usuario.

Cuándo se empieza a pagar el aumento del Seguro Social

El incremento para quienes reciben beneficios del Seguro Social comenzará a aplicarse desde enero de 2027. La fecha exacta del depósito dependerá del calendario habitual de pagos de cada beneficiario.

El ajuste por costo de vida del Seguro Social será del 3,6 por ciento en 2027 y representará un aumento promedio de US$75 mensuales para los jubilados, antes de descontar posibles deducciones Imagen Ilustrativa generada con IA

Para la mayoría de quienes comenzaron a recibir beneficios después de mayo de 1997, el día de pago se determina según la fecha de nacimiento de la persona cuyo registro se utiliza para calcular la prestación:

Nacidos del 1 al 10: el pago está previsto para el miércoles 13 de enero de 2027.

el pago está previsto para el miércoles 13 de enero de 2027. Nacidos del 11 al 20: el depósito llegará el miércoles 20 de enero.

el depósito llegará el miércoles 20 de enero. Nacidos del 21 al 31: el pago se efectuará el miércoles 27 de enero.

Quienes comenzaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997, o quienes cobran simultáneamente el Seguro Social y el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés), suelen tener un calendario diferente.

En el caso del SSI, destinado a personas con ingresos y recursos limitados que cumplen los requisitos, el pago correspondiente a enero se adelantará al 31 de diciembre de 2026, debido al feriado del 1° de enero.

Seguro Social: cómo consultar cuánto recibirá cada beneficiario en EE.UU.

La SSA informó que los avisos personalizados con los nuevos montos estarán disponibles en las cuentas de my Social Security desde finales de noviembre. Quienes no estén inscritos para recibir notificaciones electrónicas recibirán la información por correo postal durante diciembre.

Los beneficiarios del Seguro Social podrán consultar el monto actualizado de sus pagos en su cuenta de my Social Security antes de recibir el primer depósito con el incremento de 2027 @socialsecurity

El monto neto puede variar para quienes están inscritos en Medicare. La prima mensual de la Parte B, que cubre servicios médicos ambulatorios, se descuenta habitualmente de los beneficios del Seguro Social.

Esta prima se había proyectado en US$209,50 para 2027, aunque el importe definitivo debe confirmarse mediante los anuncios oficiales correspondientes. Por lo tanto, aunque el ajuste general será del 3,6 por ciento, el aumento que recibirá cada beneficiario dependerá de su prestación y de las deducciones aplicables.