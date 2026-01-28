Selección femenina de EEUU arrasa 5-0 a Chile en amistoso

Con un equipo alternativo, Estados Unidos goleó 5-0 a Chile en un amistoso entre ambas selecciones femeninas disputado la noche del martes en Santa Bárbara (California).

La seleccionadora local, Emma Hayes, presentó un once inicial totalmente distinto al que goleó a Paraguay por 6-0 en el anterior amistoso del sábado, contando únicamente con jugadoras del torneo local.

Croix Bethune, atacante del Washington Spirit, se estrenó como goleadora del Team USA al superar en un mano a mano a la arquera Ryann Torrero en el minuto 18.

Jameese Joseph, con un trallazo en el minuto 26, Emily Sams (33') y Emma Sears (46') ampliaron la cuenta para las norteamericanas, que apenas dieron opción a su rival en el Harder Stadium.

La estelar Trinity Rodman, que había entrado como suplente, completó la manita con una gran acción individual en el 68 y lo celebró acercándose al banco y poniendo a bailar a la inglesa Hayes.

Estados Unidos se ha impuesto en los cuatro duelos disputados ante Chile, escuadra que ocupa la cuarta plaza de la actual Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, que sirve de clasificación al Mundial de Brasil 2027.

De su lado, las norteamericanas, que acumulan seis triunfos seguidos, encaran ahora el torneo anual SheBelieves Cup (1-7 de marzo), en el que se medirán con Colombia, Argentina y Canadá.