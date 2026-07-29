Senado de EE.UU. confirma a Jay Clayton como nuevo director de Inteligencia Nacional

El Senado de EE.UU. confirmó el martes a Jay Clayton como director de Inteligencia Nacional, justo cuando el presidente Donald Trump revive acusaciones infundadas de fraude electoral de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre.

El nombramiento de este exfiscal fue aprobado con 51 votos a favor y 47 en contra, todos demócratas.

Clayton, que también dirigió la comisión reguladora de los mercados bursátiles (SEC) durante el primer mandato de Trump, reemplazará a Tulsi Gabbard, quien dimitió el mes pasado.

Será el nuevo responsable de una red de 18 agencias de inteligencia, incluidas la CIA y la NSA, encargado de presentar un informe diario al presidente.

"Jay es excepcional en todos los sentidos y hará un trabajo espectacular como director", dijo Trump en una publicación en Truth Social poco después de la votación.

Clayton fue confirmado en el cargo en momentos en que crece la preocupación por la aparente intención de Trump de arrastrar a las agencias de seguridad nacional a sembrar dudas sobre el próximo proceso electoral.

A comienzos de este mes, en un discurso televisado desde la Casa Blanca, Trump difundió información de inteligencia desclasificada que, según él, demostraba interferencia china de cara a las votaciones.

Al mismo tiempo insistió en su versión falsa de que le robaron las elecciones en 2020 frente al demócrata Joe Biden.

La nominación de Clayton en junio se produjo tras una viva polémica después de que Trump designara a su estrecho aliado Bill Pulte como director de Inteligencia Nacional interino.

Pulte usó su otro cargo como regulador federal de vivienda para remitir a varios de los adversarios políticos de Trump para una posible imputación, y supervisó drásticos recortes en la Oficina del Director de Inteligencia Nacional.