Confirmado por la NASA: se viene un eclipse solar en agosto 2026 con duración y trayectoria oficial

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) confirmó un eclipse solar total para el 12 de agosto. Este evento atravesará varios continentes y océanos del planeta, entre ellos una parte de Estados Unidos, donde llegará de forma parcial.

Fecha y regiones afectadas por el eclipse solar total en agosto de 2026

El 12 de agosto ocurrirá un eclipse solar cuya franja de totalidad comenzará en el extremo norte de Siberia, cruzará el Ártico y el Atlántico Norte, pasará por Groenlandia e Islandia y llegará a España y a una pequeña zona del noroeste de Portugal.

Mapa y trayectoria del eclipse solar total que llegará el 12 de agosto NASA

De acuerdo con el sitio web de la NASA, muchas otras regiones observarán un eclipse parcial ese mismo día. Esto incluye a la mayor parte de Canadá y algunas zonas de EE.UU. El noroeste de África también forma parte de la zona de visibilidad parcial.

Para la mayoría de los puntos dentro de la franja de totalidad, el Sol quedará completamente cubierto durante menos de dos minutos. Cerca del centro de la trayectoria, en zonas de Groenlandia, Rusia y el Atlántico Norte, la duración será algo mayor, aunque seguirá por debajo de los dos minutos y medio..

Eclipse solar parcial: cómo impactará en Estados Unidos

En Estados Unidos, el fenómeno será parcial. La zona de visibilidad abarcará Alaska y sectores del norte del territorio continental, con una cobertura progresivamente menor hacia el sur y el este. En Carolina del Norte apenas será perceptible en algunas localidades costeras.

El momento en que afectará a las distintas localidades, según la hora local de cada región:

En Alaska, el eclipse parcial comenzará en distintas localidades alrededor de las 7.30 de la mañana, según la hora local.

Juneau alcanzará una ocultación cercana al 16,7% a las 8.24, mientras que Nome llegará aproximadamente al 42,9% a las 8.25.

a las 8.24, mientras que Nome llegará aproximadamente al 42,9% a las 8.25. En la ciudad de Nueva York, el eclipse parcial comenzará a las 13.07, alcanzará su máximo a las 13.54 y terminará a las 14.38. La magnitud será de 0,186, lo que significa que la Luna cubrirá solo una pequeña parte del diámetro solar.

En Washington D.C., la ocultación será de un 4%. En Filadelfia, por otro lado, se registrará el punto máximo a las 13.53 hs con un 7%.

Detroit verá un 3% de cobertura en el disco solar. Boston y Maine lo harán con un 16 y 19% respectivamente.

verá un 3% de cobertura en el disco solar. y lo harán con un 16 y 19% respectivamente. Bangor registrará un 24% de superficie solar cubierta a la 13.53 hs.

Así se ve un eclipse solar parcial, fenómeno que se apreciará desde algunas regiones de EE.UU. NASA

Los residentes en EE.UU. verán un efecto mínimo. Parecerá que la Luna apenas roza el disco del Sol.

Qué es un eclipse solar total y precauciones a tener en cuenta

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se alinea entre el Sol y la Tierra. En este fenómeno, de acuerdo con la NASA, la Luna bloquea por completo la luz de la superficie solar.

Aquellas personas en el centro de la sombra lunar viven la totalidad del evento. Durante este breve periodo, el cielo se oscurece de forma significativa.

Las autoridades advirtieron que la seguridad ocular es un requisito obligatorio para todos los espectadores que quieran apreciar el fenómeno. Solo el momento de la totalidad permite que se pueda ver sin filtros.

Por qué se produce un eclipse

En cambio, en todas las fases parciales, se debe usar gafas específicas. Estos visores deben cumplir estrictamente la norma internacional ISO 12312-2.

Cabe aclarar que las gafas de sol comunes no ofrecen protección contra los rayos solares. Los filtros adecuados son miles de veces más oscuros que los convencionales.

Tampoco se debe mirar al Sol mediante cámaras, telescopios o binoculares sin un filtro solar especial colocado en la parte frontal del instrumento, ya que la radiación concentrada puede provocar lesiones oculares graves.