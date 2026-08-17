Senador demócrata critica decisión de Trump de reducir ejercicios militares con Corea del Sur

El principal legislador demócrata del comité de asuntos militares del Senado consideró que la orden del presidente Donald Trump de reducir los ejercicios militares de EE.UU. con su aliado Corea del Sur fue "insensata e improvisada".

Trump ordenó reducir los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur horas antes de que comenzaran este lunes, ya que, a su juicio, envían una señal "inapropiada y hostil" dada su buena relación con el líder norcoreano Kim Jong Un.

"Esta es otra decisión insensata e improvisada del presidente Trump y de su caótica administración", declaró en un comunicado este lunes Jack Reed, el miembro de mayor rango del comité de asuntos militares del Senado.

"Cuando el presidente Trump recorta los ejercicios militares para halagar a un dictador o castiga a Corea del Sur por negarse a unirse a una guerra que él inició, todos nuestros aliados —y adversarios— piensan que los compromisos de EE.UU. son negociables", aseveró el senador.

Trump también había criticado la negativa de Corea del Sur a unirse a EE.UU. en la "desnuclearización" de Irán, en un mensaje en su plataforma Truth Social.

Reed consideró que la decisión de Trump se convierte en una "victoria propagandística" para el líder norcoreano y en un castigo para Corea del Sur, "sin más razones que el ego de Trump".

"China y Rusia están observando lo fácilmente que este presidente abandona a los aliados de EE.UU., y lo recordarán la próxima vez que nos pongan a prueba", sostuvo el senador.

Washington y Seúl han realizado ejercicios militares conjuntos desde la década de 1950.