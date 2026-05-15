Senadores aprueban retener su salario durante cierres de gobierno en EE.UU.

WASHINGTON (AP) — Los senadores de Estados Unidos aprobaron por unanimidad una resolución el jueves para retener sus salarios durante los cierres del gobierno, un intento de hacer que las clausuras federales resulten financieramente dolorosas para los legisladores tras una serie de estancamientos entre ellos que batieron récords en el último año.

El apoyo bipartidista a la medida llega en un momento en que los cierres federales se han vuelto más largos y frecuentes, lo que frustra a los legisladores, quienes sostienen que debería haber un castigo cuando el Congreso falla en su deber legislativo más básico.

Según la resolución, el secretario del Senado retendría el salario de los senadores cada vez que un cierre del gobierno afecte a una o más agencias, y lo liberaría una vez que se restablezca la financiación. Entrará en vigor al día siguiente de las elecciones generales del 3 de noviembre, y no es aplicable a la Cámara de Representantes.

“Cerrar el gobierno no debería ser nuestra solución por defecto ante nuestra negativa a resolver nuestros problemas y nuestras diferencias”, expresó el senador republicano John Kennedy, patrocinador del proyecto, en un discurso en el pleno el miércoles.

“Se trata de respaldar con hechos lo que decimos”, añadió.

Dos cierres en el último año provocaron importantes dificultades financieras para decenas de miles de trabajadores federales, en particular en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). El departamento reabrió el mes pasado tras un cierre parcial de 76 días, la interrupción en la financiación de una agencia más larga en la historia del país.

El cierre del DHS ocurrió apenas unos meses después de una interrupción de 43 días que afectó a todo el gobierno federal, el cierre de ese tipo más prolongado del que se tenga registro.

La Constitución estipula que los legisladores deben recibir su paga, por lo que han cobrado sus salarios durante los cierres, incluso mientras los trabajadores federales se quedaban sin sus cheques. Cuando el cierre total del gobierno comenzó en octubre, en medio de una disputa sobre subsidios a la atención médica, el senador republicano Lindsey Graham propuso una enmienda constitucional para exigir que los miembros renuncien a sus cheques de paga cuando el gobierno esté cerrado.

“Si los miembros del Congreso tuvieran que renunciar a su paga durante los cierres del gobierno, habría menos cierres y terminarían más rápido”, expresó Graham entonces.

Graham señaló que su proyecto de ley era la forma más “sólida desde el punto de vista constitucional” de abordar el problema, pero que el proceso habría sido mucho más laborioso, ya que, para que una enmienda sea aprobada, se requiere que tres cuartas partes de los estados la ratifiquen.

En cierres anteriores, a menudo los legisladores se han comprometido a renunciar a sus cheques de pago mientras los trabajadores federales se quedaban sin cobrar. Los senadores ganan un salario anual de 174.000 dólares, pero muchos son adinerados, independientemente del sueldo que reciben.

Kennedy declaró a los reporteros el miércoles que impulsó su medida para garantizar que haya un “sacrificio compartido” durante los cierres. Dijo también que no va tan lejos como le gustaría, pero lo considera un comienzo.

Al preguntársele por qué no se extiende a la otra cámara del Congreso, Kennedy respondió que “los asuntos de la Cámara de Representantes son asuntos de la Cámara de Representantes”, al tiempo que aludió a las tensiones entre el Senado y la cámara baja.

“Hay una corriente subterránea muy fuerte de animosidad entre algunos de mis amigos en la Cámara de Representantes”, comentó Kennedy.

“Rápidamente está tornándose en algo similar a dos niños peleándose en la parte trasera de una miniván”, concluyó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.