Ser campeón de campeones, nuevo reto para el Turco Mohamed en la época dorada del Toluca

Avalado por 13 títulos en 23 años, el entrenador argentino Antonio Mohamed buscará un nuevo galardón el sábado cuando el Toluca dispute el trofeo Campeón de Campeones ante el Cruz Azul del mexicano Joel Huiqui, que ha tenido un debut afortunado como director técnico.

Ganar este título es la oportunidad para Mohamed de afianzarse como el entrenador más laureado en la historia de los Diablos Rojos. Ha logrado cinco títulos en apenas tres semestres: dos Ligas, un Campeón de Campeones, una Copa de Campeones de la Concacaf y una Campeones Cup.

"Vamos a competir por todo, esa es la esencia de la institución, la esencia nuestra como cuerpo técnico, los jugadores tienen hambre, los directivos igual", dijo el entrenador argentino.

El torneo Campeón de Campeones se disputa desde 1942.

En su primera época enfrentaba al campeón de liga y al ganador de copa en temporadas largas. Desde 2003, ya en la época de torneos cortos, lo disputan el vencedor del Apertura contra su par del Clausura.

Este sábado, el Toluca, campeón del Apertura 2025, se medirá con Cruz Azul, ganador del Clausura 2026, en el estadio Health Sports Park en Carson, California, desde las 17.30 locales (00.30 GMT del domingo).

- El imperio de Mohamed -

El Turco Mohamed comenzó a dirigir en 2003, justo el año en el que Huiqui hizo su debut como futbolista.

Ha entrenado en México, Argentina, España y Brasil.

La costumbre de ganar títulos en Argentina comenzó con Independiente de Avellaneda: la Copa Sudamericana 2010.

Con Atlético Mineiro obtuvo dos títulos: un Campeonato Mineiro y una Supercopa de Brasil.

Pero el gran escenario de los éxitos de Mohamed es México, donde ha sido campeón de liga con cuatro equipos: Tijuana, América, Monterrey (más dos Copas) y Toluca (2).

Los dos campeonatos de liga que ganó con los Diablos Rojos le han dado el derecho de disputar el trofeo de Campeón de Campeones.

En la edición 2024-2025, el Toluca de Mohamed venció al América, que había sido la fuerza dominante del fútbol mexicano con el brasileño André Jardine.

El sábado el Toluca podría llegar con la sensible baja de su goleador, el portugués Paulinho, quien por una lesión de pantorrilla se perdió los dos primeros partidos del naciente Apertura local.

"Me ocupo de los que están", dijo Mohamed para no resentir la ausencia del luso, que fue tricampeón de goleo en la liga mexicana.

- Huiqui, invicto como DT -

Antonio Mohamed tiene 56 años.

Joel Huiqui es 13 años menor y su trayectoria como entrenador es de apenas nueve partidos.

El mexicano se retiró en 2019 y comenzó a dirigir en categorías inferiores del Cruz Azul hasta que dos años después lo llamaron de emergencia para hacerse cargo del primer equipo tras el fulminante cese del argentino Nicolás Larcamón previo a la fase final del Clausura.

Huiqui sacó a La Máquina de una racha de nueve partidos sin ganar y siete encuentros después lo hizo campeón de liga sin sufrir derrotas.

En el incipiente Apertura 2026, el equipo celeste suma dos triunfos, ambos con remontadas: 3-2 contra Atlético San Luis y 2-1 ante Puebla.

Ilusionado por este venturoso inicio, Huiqui ambiciona ganar los cuatro títulos que Cruz Azul disputa este semestre: Campeón de Campeones, Leagues Cup, Campeones Cup y Apertura 2026.

"El gran reto es consolidar el proyecto", advirtió.