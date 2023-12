escuchar

Shakira visitó el Art Basel Miami Beach, una de las ferias más esperadas por los amantes del arte. La cantante colombiana llegó acompañada de su inseparable hermano Tonino, pero fue su hijo Sasha quien acaparó las miradas al estar profundamente interesado el fotografiar las obras que más le gustaron. La también compositora hizo una parada en la galería Levy Gorvy Dayan, donde se encontraba una pieza maestra de Mickalene Thomas, “High Priestess”, que ya se había vendido en US$500 mil, según Page Six.

Sasha Piqué, hijo de Shakira y de Gerard Piqué, llamó la atención de su famosa mamá y de todos los fans que la reconocieron y que se congregaron a su alrededor para capturarla en videos y fotografías. El pequeño, vestido de negro, tomó su teléfono móvil para capturar la imagen de un cuadro y luego buscó a su mamá, quien se mostró interesada en el gusto del niño, que protagonizó junto a ella el tema “Acróstico”.

Para esta salida, la cantante de temas como “Inevitable” y “Loba” priorizó la comodidad, con unos pantalones tipo cargo en verde oliva, lentes de sol, una camiseta a juego y botas de plataforma. El mayor de los niños, Milan, no fue visto con su mamá en la galería de arte.

En otras imágenes, se ve a Shakira tomarse fotos, muy sonriente, con sus admiradores y con algunos otros asistentes a la feria de arte, que se celebra anualmente, y a la que también acudieron otras estrellas como la tenista Serena Williams, Cindy Crawford, Leonardo DiCaprio y los argentinos Julio Le Parc, Guillermo Kuitca y Tomás Saraceno, entre otros famosos. Según The Art Nerwspaper, a Williams se la vio acompañada del artista francés JR, quien muestra su mural, The Chronicles of Miami; y también acudió Jared Leto.

La reaparición de Shakira tras declararse culpable en España

Después de llegar a un acuerdo económico con la Agencia Tributaria española, Shakira le dio cierre a una etapa polémica en su vida y puso fin al proceso judicial por un presunto fraude fiscal. La artista colombiana, que fue acusada de una deuda de 14,5 millones de euros con la Hacienda, enfrentaba una pena de ocho años y dos meses de prisión, además de una multa de 23,8 millones de euros. Gracias al acuerdo que alcanzó en semanas anteriores y que se dio a conocer el 20 de noviembre, la artista asistió con libertad al Art Basel Miami Beach.

“Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan; o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante”, señaló Shakira en un comunicado que fue difundido por sus abogados.

Shakira visitó la feria Art Basel Miami Beach, la semana pasada @shakira / Instagram

El problema fue sobre su lugar de residencia, entre 2012 y 2014. El fisco alegaba que la estrella musical no pagó los impuestos que correspondían. En el extenso comunicado también dijo: “Hay muchas personas que no pueden permitirse pagar buenos abogados defensores o incluso llegar a un acuerdo extrajudicial y han visto cómo sus vidas se desmoronan ante ellos debido a discrepancias con el Tesoro español”.

