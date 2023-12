escuchar

Tras regresar a la Argentina junto a su marido, Martín Demichelis, y sus tres hijos, Bastian, Lola y Emma, Evangelina Anderson pasó a formar parte del staff de Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece). Se convirtió en una de las juradas más destacadas, puesto que no tiene inconvenientes en poner el cuero si la situación lo amerita. Supo bailar, colgarse de las telas y hasta hacer ejercicios de gimnasia. No obstante, en la emisión del lunes, la emoción se apoderó de ella y no pudo ocultarlo. Jorge ganó los millones, compartió un momento muy especial con su familia y conmovió a hasta las lágrimas a la modelo.

Jorge ganó los $3.000.000 en Los 8 escalones y compró la llave por medio millón de pesos (Foto: Captura eltrece)

Jorge tiene 70 años y concurrió al estudio acompañado por su familia. “Te hicieron carteles. ¡Dale! ‘El jefe’ te pusieron”, comentó Guido Kaczka al ver a la tribuna a los familiares del participante con carteles amarillos hechos a mano y vinchas en la cabeza. Su hermano, su hijo y su esposa, hicieron una superproducción para apoyarlo. “‘El jefe’ era el apodo de la secundaria y me quedó de por vida”, le explicó el hombre.

En el primer escalón, Jorge tuvo un gran desempeño al punto tal que empató con Mirko. Para definir quién se quedaba con la llave para competir en la final por el segundo departamento a estrenar en Capital Federal, tuvieron que hacer una ronda más de preguntas. La temática fue “¿Cuántas sílabas tiene?”, y aunque el hombre de 70 años logró 18 respuestas correctas, su contrincante lo superó con 20 aciertos, quedándose con el premio.

El hermano, el hijo y la esposa de Jorge hicieron carteles y vinchas para alentarlo en Los 8 escalones (Foto: Captura eltrece)

No obstante, Jorge siguió en carrera y se convirtió en finalista. Tras un escalón bastante reñido, la definición fue por aproximación y Marina Calabró fue la encargada de preguntar: “¿Cuántos años tiene Javier Milei?”. Mientras Jorge respondió que el presidente tenía 54 años, Lucía sostuvo que tenía 47. Fue entonces cuando la periodista les comentó que el 22 de octubre, día de las elecciones generales, el economista celebró sus 53 años. De esta manera, y por estar más cerca de la cifra correcta, Jorge ganó los $3.000.000.

Entre aplausos y gritos, el hombre que vive en Monte Grande recibió a su hermano, a su esposa y a su hijo Lautaro, quienes, emocionados y sin sacarse las vinchas, se acercaron a felicitarlo. “¡Qué ganador!”, celebró el conductor. Fue entonces cuando las cámaras apuntaron a Evangelina Anderson, quien aplaudía de pie justo delante de la familia. El festejo, el gesto de los familiares y el evidente apoyo y cariño la conmovieron profundamente, al punto tal que no pudo evitar derramar un par de lágrimas.

Evangelina Anderson se emocionó hasta las lágrimas con la victoria de Jorge y los festejos con su familia (Foto: Captura eltrece)

Acto seguido, Kaczka llamó a Mirko para que los ganadores negociaron la compra y venta de la llave. “¿Estás para vender?”, le preguntó al dueño de la llave, pero él le dijo que dependía de la oferta. Jorge ofreció $500.000, pero el joven propuso $800.000 para arreglar. “No, no voy a cerrar el trato. Vuelvo cuando me digan”, sostuvo el campeón, seguro de su posición.

El hombre aseguró tenerse fe para regresar este martes para competir por $6.000.000. No constante, cuando todo parecería indicar que finalizaba sin negociación, Mirko reconsideró la oferta y aceptó vender la llave por medio millón de pesos. Tras un intenso ida y vuelta, finalmente ambos cerraron el trato. Mirko regresará a jugar con $500.000 en el bolsillo y Jorge hará lo propio con $2.500.000 y la llave alrededor del cuello.