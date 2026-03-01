Si James, Minnesota logra su primer triunfo de la temporada en la MLS

Con el colombiano James Rodríguez en el banco de suplentes, Minnesota United logró su primer triunfo en la temporada 2026 de la MLS al vencer como local 1-0 a FC Cincinnati este sábado en el Allianz Field, en Saint Paul.

Inesperado y gran refuerzo del United, Rodríguez permaneció en el banquillo durante todo el partido sin siquiera realizar trabajos precompetitivos para este duelo por la segunda jornada de la liga norteamericana de fútbol (MLS).

El talentoso capitán de la selección de Colombia, de 34 años, pareció sufrir en la zona técnica las inclemencias del tiempo en una tarde fría en Minnesota, con una sensación térmica de -12 grados centígrados.

El trámite del partido, saldado a favor de los locales gracias a una diana del centrodelantero ghanés Kelvin Yeboah (66'), dejó pocas ocasiones de gol en la primera parte y tuvo como principal expectativa el posible debut del zurdo cafetero.

Pero la dinámica del encuentro cambió considerablemente en un segundo periodo en el que los Loons dominaron la posesión de la pelota y generaron riesgo en territorio enemigo por medio del argentino Joaquín Pereyra.

Los locales, que empataron 2-2 con Austin en la primera jornada y lideran parcialmente la Conferencia Oeste, abrieron el marcador al minuto 66 luego de un tiro libre del argentino Tomás Chancalay que pegó en el palo. Yeboah estuvo atento al rebote para, de cabeza, mandar el balón al fondo de la red.

FC Cincinnati, que había adoptado una actitud defensiva a lo largo del encuentro, intentó salir en busca del empate pero no tuvo los recursos para poner contra las cuerdas al cuadro blanquiazul.

Los visitantes firmaron su primer revés de la campaña, en la que se estrenaron con una victoria 2-0 ante el Atlanta United del entrenador argentino Gerardo "Tata" Martino.

El esperado debut de James Rodríguez en la MLS podría darse en la siguiente fecha, el 7 de marzo, cuando Minnesota visite a Nashville en la tercera jornada de la MLS.