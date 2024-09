"Siento que decepcioné a mucha gente", dice Fritz tras derrota en US Open

Tras caer en sets corridos ante Jannik Sinner, el estadounidense Taylor Fritz lamentó los errores cometidos este domingo en la final del Abierto de Estados Unidos, donde aspiraba a dejar el trofeo en casa por primera vez en 21 años.

Fritz, que disputaba su primera final de un torneo de Grand Slam, cayó por 6-3, 6-4 y 7-5 ante Sinner, el gran favorito y número uno del ránking mundial.

La derrota del californiano, frente a más de 23.000 aficionados, alarga la sequía de títulos del tenis masculino estadounidense en el Grand Slam de Nueva York, desde el triunfo de Andy Roddick en 2003.

Pregunta: ¿Cuáles son sus impresiones del partido?

Respuesta: "Fue un partido muy duro para mí. Tenía un plan de lo que quería hacer. Algunas partes las hice bien, y muchas otras no. No le pegué a la pelota tan bien como esperaba y él es un golpeador increíble (...) Mi plan B, que es jugar más seguro y atacar con mi servicio, funciona contra muchos jugadores pero no contra él".

"Así son las cosas cuando juegas contra el mejor jugador del mundo en este momento".

P: ¿Ahora mismo considera este torneo como un éxito o debe esperar un poco para valorarlo?

R: "Todavía no. Obviamente hay muchas cosas positivas, y cuando tenga algo de tiempo para calmarme, me alegraré de haber llegado a la final. Pero ahora mismo estoy bastante decepcionado por muchas cosas en la pista, por cómo jugué, por cómo pegué ciertos golpes".

"No sé si hubieran hecho una diferencia pero me habría gustado jugar mejor y tener más oportunidades. Es realmente decepcionante. Los estadounidenses llevan mucho tiempo queriendo un campeón masculino. Siento que decepcioné a mucha gente".

