“Lágrimas de cocodrilo”: la dura definición sobre Amber Heard de uno de los jurados que falló en su contra

A pocos días de la reveladora entrevista que brindó Amber Heard a una reconocida cadena de televisión de los Estados Unidos, un miembro del jurado sostuvo que las lágrimas de la actriz durante el juicio “eran de cocodrilo” y consideró que su testimonio no era creíble. Además, aclaró que no fueron influenciados por las redes sociales a la hora de brindar el veredicto que benefició a Johnny Depp, ya que no tenían permitido utilizarlas.

El miembro del jurado -cuyo nombre no se reveló- habló con el programa Good Morning America, de la cadena ABC, donde aclaró que, si bien ninguno de los dos fue más correcto que el otro, el actor de Piratas del caribe tenía mejores argumentos y pruebas, y fue más genuino a la hora de declarar en el estrado que la actriz de Aquaman. “Sus llantos, sus expresiones faciales, la manera en la que miraba al jurado, todos nos sentíamos muy incómodos”, indicó.

El jurado consideró que las lágrimas de Amber Heard eran "de cocodrilo" Captura Twitter

Las veces que Amber testificó, relató su experiencia y expuso su defensa en el juicio, donde respondió algunas de las preguntas en medio del llanto. Ante estos episodios, el jurado sostuvo que la actriz pasaba de “responder a una pregunta llorando y dos segundos más tarde [podía] volver a estar fría como el hielo”.

Un jurado que participó del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard reveló los detalles de lo que se vivió en la sala Captura Twitter

Esto, deslizó, le habría jugado en contra a la hora de ser estudiada por los siete jurados a cargo de brindar el veredicto final. Según su relato, todos sus compañeros encontraron un término para definir esta situación. “Algunos utilizamos la expresión ‘lágrimas de cocodrilo’”, manifestó. No obstante, aclaró que, de acuerdo con el punto de vista con el que habían leído a los demandantes, “ambos fueron abusivos el uno con el otro”.

En esa línea, aseveró que “ninguno [de los dos] fue más correcto que el otro” a la hora de exponer y presentar las pruebas en la causa que los llevó a ambos a la Justicia, “pero a los niveles de los que ella hablaba, no había suficientes pruebas que demostraran lo que decía”.

Johnny Depp le ganó el juicio a Amber Heard por difamación en la Corte de Circuito del Condado de Fairfax, Virginia (Foto AP/Steve Helber, Pool)

Esta semana Amber hizo una serie de comentarios contra el jurado durante una entrevista con la misma cadena NBC, en la que dijo, con ironía, que había sido severamente afectada con la sentencia que se dictó el 1 de junio, y que no los culpaba porque Johnny “es un actor fantástico”.

“¡Cómo pueden ellos juzgarte! [El jurado] se sentó durante tres semanas y escuchó, sin parar y de manera implacable, testimonios de empleados pagos, y, hacia el final del juicio, personas randoms [personas desconocidas]”, apuntó contra quienes emitieron el veredicto final. “Cómo fue que después de tres semanas de testimonio sobre cómo me habían convertido en una persona no creíble, ellos aún no creyeron ni una sola palabra que salió de mi boca”, se indignó.

Amber Heard habló de las sensaciones del juicio en una entrevista con la cadena NBC

En ese sentido, el jurado cuyo nombre y número de identificación -tal y como se les asigna en el tribunal- es anónimo, aclaró en qué se basaron para emitir un veredicto. “Ninguno de nosotros era realmente seguidor de uno o de otro. Solo seguimos las pruebas. No nos fijamos en nada externo. Había acusaciones muy serias y mucho dinero, así que no nos lo tomamos a la ligera”, amplió.

Asimismo, sostuvo que otra de las cosas que le jugaron en contra a Amber fue haber utilizado “los términos ‘lo regalé’” respecto del dinero [US$7 millones] del divorcio con Johnny que se había comprometido a donar a una fundación de caridad. “Ella utilizó términos como ‘se ha ido’ y ‘lo regalé'. El hecho es que ella no reveló mucho más”, argumentó.

Un jurado del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard habló de las sensaciones dentro de la sala

Por otra parte, expresó que el testimonio de Johnny “simplemente, parecía un poco más real en términos de cómo respondía a las preguntas”. “Su estado emocional fue muy estable en todo momento”, aseveró. Por último, explicó que muchos de los integrantes del equipo compuesto por cinco varones y dos mujeres no utilizaban redes sociales como Facebook o Twitter, y que quienes sí lo hacían se habían comprometido a no usarlas en ese tiempo. “Seguimos la evidencia”, sintetizó.