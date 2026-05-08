Simpson y Caminero guían a Rays a séptima victoria seguida, 8-4 ante Medias Rojas

BOSTON (AP) — El emergente Chandler Simpson rompió el empate en la sexta entrada con un sencillo de dos carreras y los Rays de Tampa Bay hilaron su séptimo triunfo, al doblegar el jueves 8-4 a los Medias Rojas de Boston.

Simpson añadió un triple impulsor en la octava por los Rays, que han ganado 13 de sus últimos 14 compromisos en total. El dominicano Junior Caminero conectó un jonrón de dos carreras en la novena entrada, su décimo de la campaña, y el cubano Yandy Díaz consiguió el hit número 1000 de su carrera.

Tampa Bay utilizó a cuatro relevistas para cubrir las últimas cinco entradas. Hunter Bigge (1-0) lanzó dos innings sin permitir carreras para acreditarse la victoria.

En su segunda apertura en las Grandes Ligas, el zurdo de Boston Jake Bennett (1-1) permitió cuatro carreras y seis hits en 5 1/3 entradas. Dio dos bases por bolas y ponchó a uno.

Wilyer Abreu impulsó una carrera por Boston, que venía de barrer a Detroit en una serie de tres juegos como visitante.

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