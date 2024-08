Sin celulares: esta medida poco conocida cambia el regreso a clases en varios estados de EE.UU.

Escuchar

El comienzo de las clases en Estados Unidos está marcado este año por la implementación de leyes poco conocidas que podrían cambiar significativamente la dinámica en las aulas. Una de las medidas más destacadas es la prohibición del uso de celulares durante el horario escolar, una estrategia que, según argumentan las autoridades, busca reducir las distracciones y promover un ambiente de aprendizaje más sano y enfocado.

La preocupación por el uso excesivo de las pantallas entre los estudiantes no es nueva. Sin embargo, la adopción de políticas a nivel estatal para restringir su uso en las escuelas ha ganado impulso en el último tiempo. Estados como Indiana, Louisiana y Carolina del Sur se han sumado a una creciente lista de regiones que pusieron en marcha diferentes leyes para limitar o prohibir el uso de dispositivos móviles durante las horas de clase, según consignó The New York Times.

Las clases comienzan esta semana en gran parte de Estados Unidos

Esta decisión también busca mitigar problemas más serios como el ciberacoso y la distribución de contenido inapropiado. Las redes sociales y aplicaciones como Snapchat, TikTok e Instagram han sido identificadas como fuentes de distracción y, en algunos casos, como herramientas utilizadas para el bullying entre compañeros.

Indiana, Luisiana y Carolina del Sur se han sumado a una creciente lista de regiones que pusieron leyes en marcha para limitar o prohibir el uso de dispositivos móviles durante las horas de clase

Qué cambia con las nuevas regulaciones en el regreso a clases 2024

A pesar de la polémica que rodea estas prohibiciones, muchos docentes apoyan la medida. Un estudio reciente del Pew Research Center reveló que más del 70% de los maestros de secundaria considera que la distracción por el uso de celulares es el mayor problema en el aula. Para estos educadores, la restricción podría ayudar a los estudiantes a concentrarse mejor en sus estudios y a mejorar su capacidad para trabajar en grupo. Sin embargo, algunos expertos advierten que estas medidas no abordan el problema de fondo, ya que los estudiantes aún tienen acceso a otros dispositivos como laptops y tabletas, que también pueden ser fuentes de distracción.

Más del 70 por ciento de los maestros de secundaria considera que la distracción por el uso de celulares es un problema importante en el aula

Así es el regreso a clases en Florida

Florida fue uno de los primeros estados en aprobar una ley que prohíbe el uso de dispositivos móviles en las aulas. Se trata de la HB379, promulgada en 2023 por el gobernador Ron DeSantis, que restringe el uso de aparatos electrónicos durante el tiempo de instrucción, a menos que sea permitido por el maestro. Esta medida ha inspirado a otros estados a seguir su ejemplo, aunque cada uno con su propio enfoque: algunos permiten los celulares bajo circunstancias específicas, mientras que otros imponen una prohibición total durante todo el día escolar, incluso en los recreos y tiempos libres.

Los distritos escolares también implementan nuevas estrategias para garantizar el cumplimiento de estas leyes. Algunos han optado por requerir que los estudiantes dejen sus celulares en casilleros, mientras que otros utilizan bolsas con cierre de seguridad para almacenar los dispositivos durante la jornada escolar. En algunos casos, los celulares de los estudiantes que violan las normas son confiscados y guardados en “cárceles de celulares” hasta el final del día.

Con esta medida se busca una mayor concentración por parte de los alumnos

El Distrito Escolar del Condado de Martin, por ejemplo, adoptó una de las políticas más estrictas del país. Según su nueva regla, los estudiantes no podrán usar sus dispositivos electrónicos en ningún momento del día, ni siquiera durante el almuerzo. Si un alumno es sorprendido con algún artefacto, el mismo será confiscado y solo será devuelto a un padre o tutor, informaron las autoridades.

En busca de “crear un ambiente de aprendizaje enfocado, seguro y de apoyo para cada estudiante”, la Junta Escolar de ese condado “actualizó la política del Código de Conducta Estudiantil con respecto a los teléfonos celulares y otros dispositivos de comunicación inalámbricos”. En este sentido, señalaron que en caso de que los alumnos reincidan en las faltas, esto será tomado como “insubordinación y puede resultar en suspensión”.

