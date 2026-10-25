Sistema SAVE y migrantes: el Seguro Social actualizó 25 millones de registros de ciudadanía con datos del DHS

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA, por sus siglas en inglés) actualizó cerca de 25 millones de registros que no contaban con información completa sobre la ciudadanía. Para realizar el procedimiento, el organismo utilizó datos del servicio de Verificación Sistemática de Extranjeros para la Obtención de Beneficios (SAVE, por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Cómo se actualizaron los registros del Seguro Social en Estados Unidos

La iniciativa forma parte de un proceso de revisión de la información almacenada en el sistema de números de Seguro Social (SSN). Según un comunicado, se trata de la mayor operación de este tipo desde su creación, hace 91 años.

“La base de datos del SSN es la base de datos de nuestro país”, dijo el comisionado Frank J. Bisignano en el comunicado. “Los registros precisos del SSN previenen el fraude y respaldan la correcta administración de los beneficios”, aseguró.

Desde el comienzo de la administración de Donald Trump, la SSA corrigió información vinculada con aproximadamente el 15% de los números de Seguro Social activos. La base de datos comprende alrededor de 330 millones de ciudadanos estadounidenses y cerca de 390 millones de registros en total, según los datos difundidos por la agencia.

Entre las tareas realizadas, el organismo incorporó 17 millones de fechas de fallecimiento que no figuraban en los archivos. Para completar esta información, recurrió a sus propios sistemas y a datos del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés).

En paralelo, la administración informó que trabaja en la revisión de otros 8,5 millones de registros que contienen información incorrecta sobre la ciudadanía. La incorporación de datos de otras dependencias federales permite contrastar la información existente y detectar inconsistencias que requieren una corrección.

Estas acciones buscan proteger la identidad de los ciudadanos, prevenir el fraude en programas federales y asegurar la administración adecuada de los beneficios Fotomontaje realizado con IA

Qué función cumple el sistema SAVE del DHS

El sistema SAVE es una plataforma electrónica que permite a organismos gubernamentales autorizados comprobar la ciudadanía estadounidense o la situación migratoria de las personas. Su utilización está vinculada, entre otros casos, con la tramitación de beneficios públicos, licencias de conducir y determinadas acreditaciones profesionales.

La herramienta no constituye una base de datos independiente que reúna a todos los ciudadanos del país norteamericano ni decide por sí misma quién reúne los requisitos para recibir una prestación. Su función consiste en facilitar consultas a registros oficiales, mientras que la entidad responsable de cada programa determina si corresponde otorgar el beneficio solicitado.

El procedimiento puede incluir una consulta automática y, cuando los datos disponibles no permiten confirmar una identidad o un estatus, instancias adicionales de revisión. En esos casos, la agencia solicitante puede remitir la consulta a verificadores o aportar documentación migratoria para completar el proceso.

La SSA actualizó aproximadamente 25 millones de registros que tenían información de ciudadanía faltante o incompleta Imagen Ilustrativa generada con IA

Qué cambios busca implementar la Administración del Seguro Social

La actualización de los registros apunta a mejorar la identificación de las personas y a reducir los riesgos de pagos indebidos en los programas federales. Las bases de datos de la SSA son utilizadas por dependencias nacionales y estatales para comprobar identidades y administrar prestaciones públicas.

El comisionado de la agencia, Frank J. Bisignano, sostuvo que la exactitud de la información del Seguro Social es necesaria para el funcionamiento de los servicios gubernamentales.

“Esta es la primera vez que la SSA emprende un esfuerzo de esta magnitud, y me enorgullece el trabajo que hemos realizado para fortalecer la base de datos de identidad en la que se basan el gobierno y la economía”, agregó.

Además de las modificaciones ya realizadas, la SSA estableció controles internos para reducir los errores asociados con la carga manual de información. El objetivo es evitar que se incorporen datos incorrectos y mejorar los procedimientos de actualización de los registros.