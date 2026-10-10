Las nuevas preguntas que el DOS incorporó para tramitar la visa de inmigrante con el formulario DS-260

Las personas que tramitan una visa de inmigrante mediante el formulario DS-260 pueden encontrar nuevas preguntas al completar el documento electrónico en el Centro de Solicitud Electrónica Consular (CEAC, por sus siglas en inglés) del DOS. El sistema solicita información adicional sobre antecedentes familiares, vínculos previos, viajes internacionales y determinadas circunstancias personales.

Cuáles son las nuevas preguntas que se incorporaron al formulario DS-260

La firma First Consulting Group informó que detectó cambios en el sistema el 17 de septiembre. A su vez, la documentación federal vinculada con la revisión del DS-260 contempla una ampliación de algunos de los datos requeridos durante el trámite.

La pertenencia o participación pasada en agrupaciones políticas puede exigir precisiones complementarias Archivo

Uno de los principales cambios corresponde a la sección de antecedentes familiares. De acuerdo con la firma, CEAC puede pedir información adicional sobre los hermanos de la persona que realiza la solicitud y determinados vínculos matrimoniales o domésticos anteriores.

Entre las relaciones contempladas figuran las de pareja civil o pareja de hecho, cuando correspondan. También pueden aparecer consultas específicas en situaciones familiares particulares, como casos en los que determinados parientes se hayan casado posteriormente entre sí.

El DS-260 amplía a 15 años el historial de viajes

Otro de los cambios relevantes afecta los viajes internacionales. La documentación federal relacionada con la revisión del DS-260 contempla ampliar de cinco a 15 años el período sobre el que se solicitan antecedentes de desplazamientos fuera del país norteamericano. Entre los datos que pueden requerirse se encuentran:

Países, regiones o ciudades visitadas.

Fecha de llegada y duración de la estadía.

Persona o entidad que pagó el viaje.

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¿Qué otras situaciones pueden requerir datos adicionales?

La entidad también indicó que algunas circunstancias personales pueden estar asociadas con nuevas consultas durante el proceso. Entre ellas, se encuentran haber residido durante un período prolongado en otro país, incluso sin un estatus migratorio regular, y haber estado anteriormente afiliado o haber participado en un partido u organización política.

En esos casos, corresponde responder los apartados que aparezcan habilitados y proporcionar datos completos y consistentes con los antecedentes personales.

El Departamento de Estado recomienda verificar que todos los datos declarados sean verdaderos y correctos Archivo

El Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés) indica que en el DS-260 los solicitantes deben proporcionar respuestas verdaderas y completas, y revisar la información ingresada para comprobar que sea correcta antes de presentar el formulario.

La modernización del DS-260 por parte del DOS

Los cambios observados forman parte de una revisión más amplia del formulario. En una publicación del Federal Register de noviembre de 2025, el DOS explicó que trabajaba en un proyecto de modernización del DS-260 que incluye mejoras técnicas y una reformulación de distintas preguntas con un lenguaje más claro.

En ese proceso, el organismo confirmó que la versión propuesta amplía de cinco a 15 años tanto el historial de domicilios como el período considerado para determinados viajes internacionales.

El organismo también señaló que los domicilios anteriores se utilizan para distintos fines, entre ellos la prevención del fraude y controles reforzados de antecedentes.

¿Cuánto tiempo lleva completar el formulario DS-260?

El gobierno de Estados Unidos estima que completar el DS-260 demanda, en promedio, 155 minutos, equivalentes a unas dos horas y 35 minutos por solicitud.

Según la documentación presentada ante la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés), el organismo calcula alrededor de 460 mil respuestas anuales para este trámite.