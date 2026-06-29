"Six Seven", el baile de Casemiro que hizo gritar de alivio a Brasil

La celebración de Casemiro, hombre de confianza de Carlo Ancelotti en la selección de Brasil, era un grito de alivio. Su gol cambió todo este lunes, cuando el Scratch temía una prematura eliminación en el Mundial ante Japón.

Centro impecable de Gabriel Magalhães. Cabezazo de Casemiro a la red. Los pentacampeones mundiales empataban en vía a un triunfo 2-1 in extremis que valió la clasificación a octavos de final.

Hasta ese instante, el mediocampista de 34 años había hecho un flojo partido y las redes sociales hervían en críticas contra él.

En su festejo tras el gol, Casemiro movió arriba y abajo los brazos con las palmas de las manos de cara al cielo. Era el "Six Seven", un baile que viralizó en redes sociales como TikTok y que se hizo muy popular entre niños y jóvenes.

Su propio hijo le pidió conmemorar así sus anotaciones en su paso por el Manchester United.

Esta vez, todo Brasil bailó junto a él.

- "Fue un juego mental" -

Kaishu Sano puso en ventaja a Japón en el minuto 29, pero Brasil reaccionó con anotaciones de Casemiro en el 56 y Gabriel Martinelli en el 90+5.

Con la Seleção abajo, Casemiro era uno de los villanos.

Tuvo una cuota de responsabilidad en la diana de los Samuráis Azules: Danilo dio un errático pase y Sano se lanzó en carrera hacia el área verdeamarela, perseguido por Casemiro, que superado en velocidad prefirió no hacer falta porque había sido amonestado temprano (14').

Protagonizó también momentos de nerviosismo, como un insólito choque con su compañero Lucas Paquetá en la disputa por un balón.

"Casemiro está contra Brasil. Jugamos con -1", se leía en un mensaje en la red social X junto a un video del extraño lance entre Casemiro y Paquetá.

Era una de muchas críticas que estallaban.

Pese a todo, Casemiro resaltó la "tranquilidad" de la Canarinha para buscar la remontada en medio de "un torbellino de emociones en el campo".

"Fue un juego mental", dijo el futbolista tras el encuentro en Houston, Texas. "El rival jugó con un bloque defensivo muy bajo, anotó y se replegó, y tuvimos que intentar generar espacios. El equipo merece reconocimiento por la tranquilidad y la calma que tuvo".

Casemiro relató que ese fue el mensaje dado por el seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, en el entretiempo: "Mantener la tranquilidad".

- Pieza fija -

Casemiro ha sido un bastión para Ancelotti en Brasil, una pieza fija con la que el técnico intenta dar "equilibrio" al equipo.

El mediocampista ha sido titular en 15 de los 16 partidos del ciclo de Ancelotti, que le ha dado una confianza que resiste altibajos y críticas.

La única excepción ocurrió cuando el veterano debió cumplir suspensión por tarjetas amarillas en las eliminatorias mundialistas.

Reapareció en junio del año pasado con la Canarinha, justo con la llegada del italiano al banquillo, después de haber estado ausente desde 2023.

Ya eran viejos conocidos: Casemiro ganó con Ancelotti como entrenador dos de las cinco Ligas de Campeones de Europa que coleccionó en el Real Madrid.

Pero no quiere colgarse medallas. Ni siquiera la del gol.

"El mérito no es solo mío, sino también de Gabriel, que puso el balón perfecto para cabecear. Cuando se anota, anotamos todos. Cuando se sufre, sufrimos todos", dijo.

Habrá que ver si está disponible para los octavos de final, luego de abandonar la cancha con molestias, sustituido por Fabinho.

"Estoy bien. Sólo tenía un poco de dolor (...), calambres", comentó.