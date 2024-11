SNAP para inmigrantes: ¿quiénes son elegibles y cómo aplicar al beneficio?

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) brinda beneficios a las familias con ingresos limitados para comprar alimentos. Aunque es un programa federal, se administra a nivel estatal y hay reglas generales que se aplican en todos los distritos, aunque existen regulaciones específicas que deben verificarse en el lugar de residencia.

El criterio principal para acceder al programa son los límites de recursos e ingresos que cada hogar debe cumplir para ser admisible. Los no ciudadanos y sus familiares pueden ser elegibles, aunque deben cumplir ciertos requisitos adicionales. SNAP no está disponible para los no ciudadanos indocumentados.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) es la agencia encargada de la administración del programa SNAP a nivel federal. En su web se pueden consultar todas las novedades que se producen en el programa y afectan a los beneficiarios actuales o potenciales. Sobre el status migratorio necesario para ser elegible, desde la agencia precisan: “Solo ciertos no ciudadanos legalmente presentes pueden recibir beneficios de SNAP”. Además, explican que estos deben cumplir como todas las personas con los “límites de ingresos y recursos” y, en algunos casos, esperar un cierto período de tiempo antes de poder obtener SNAP.

Inmigrantes elegibles para SNAP, grupos y períodos de espera

La USDA clasifica a los grupos de inmigrantes elegibles en función de la existencia o no de un lapso de espera para concretar el acceso a SNAP, diferenciando los status migratorios que hacen a las personas elegibles inmediatamente, de aquellos que poseen período de espera.

Elegibles de inmediato

Refugiados

Personas a las que se ha concedido asilo

Víctimas de trata grave

Deportación retenida

Amerasiáticos

Participantes cubanos y haitianos

Inmigrantes especiales iraquíes y afganos (SIV)

Ciertos indios americanos nacidos en el extranjero

Miembros de la tribu Hmong o de las Tierras Altas de Laos

Pactos de Libre Asociación (COFA) ciudadanos de los Estados Federados de Micronesia, la República de las Islas Marshall y la República de Palau

Elegibles después de un período de espera de 5 años

Residentes permanentes legales (LPR) o titulares de la tarjeta verde

Aquellos a los que se les concedió la libertad condicional por un período de al menos un año

Participantes condicionales

No ciudadanos maltratados

Excepciones

Las personas que poseen residencia legal y tienen 65 años o más al 22 de agosto de 1996 son elegibles inmediatamente. LN USDA

Para los miembros del último grupo, desde la agencia señalan que hay ciertas condiciones que pueden modificar la regla general haciendo a las personas elegibles inmediatamente. Estas excepciones rigen para:

Ciegos o discapacitados que reciben beneficios de asistencia para su afección.

Personas que poseen residencia legal y tienen 65 años o más al 22 de agosto de 1996

Poseen una conexión con las Fuerzas Armadas de los EE. UU.

Personas afganas con libertad condicional

Personas ucranianas con libertad condicional

Menores de 18 años

Las personas menores de 18 años de los dos grupos son elegibles para acceder a SNAP de inmediato.

Cómo afecta solicitar SNAP al estatus migratorio

Finalmente, desde la agencia aclaran que ni solicitar ni recibir este beneficio puede dañar el estatus migratorio de las personas. “No será deportado, no se le negará la entrada a los EE. UU., no se le negará el estatus de residente permanente (titular de la tarjeta verde) o la capacidad de convertirse en ciudadano estadounidense únicamente por solicitar o recibir SNAP”, sentencian.

Cómo aplicar

Para aplicar o recibir información específica sobre las condiciones de SNAP en el estado en que residen las personas deben comunicarse con la oficina local de SNAP. En el Directorio Estatal de Recursos de SNAP se puede acceder a la información de contacto de cada oficina local.

