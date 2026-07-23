Solicitudes de ayuda por desempleo en EE.UU. caen a su nivel más bajo en cinco décadas

WASHINGTON (AP) — Las solicitudes de prestaciones por desempleo en EE.UU. se desplomaron la semana pasada al nivel más bajo en más de cinco décadas, mientras los despidos siguen siendo históricamente escasos pese a la incertidumbre económica mundial.

La cantidad de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo en la semana que terminó el 18 de julio disminuyó en 22.000, hasta 187.000, informó el Departamento de Trabajo el jueves. Según datos del departamento, es el menor número de solicitudes semanales desde la semana que terminó el 6 de septiembre de 1969.

También está muy por debajo de las 215.000 nuevas solicitudes previstas por analistas encuestados por la firma de datos FactSet.

Las solicitudes semanales de ayuda por desempleo se consideran un indicador indirecto de los despidos y se acercan a una señal en tiempo real de la salud del mercado laboral de EE.UU.

Pese al alza de los precios del petróleo derivada del ataque militar de EE.UU. contra Irán, el mercado laboral estadounidense se mantiene saludable y los despidos, históricamente bajos. Sin embargo, analistas señalan que una guerra prolongada y unos costos de energía superiores a lo normal podrían terminar erosionando esa fortaleza, obligando a las empresas a recortar gastos reduciendo sus plantillas.

“La crisis económica causada por el shock en el suministro de energía aún no ha terminado”, advirtió Carl Weinberg, economista jefe de High Frequency Trading. “Pero el mercado laboral todavía no ha mostrado ninguna señal de desgaste por el aumento de los precios del petróleo”.

El precio de un barril de crudo estadounidense subió casi un 5% a primera hora del jueves, hasta superar los 91 dólares. Es el nivel más alto en unas seis semanas. Los precios de la gasolina también volvieron a situarse por encima de los 4 dólares por galón en promedio. Eso no solo aprieta los presupuestos de los consumidores, sino que también golpea a las empresas, especialmente a aquellas que dependen en gran medida del combustible.

En su informe de empleo de junio publicado a principios de este mes, el gobierno informó que los empleadores frenaron las contrataciones y añadieron apenas 57.000 puestos de trabajo. Eso es menos de la mitad del total del mes anterior y una señal de que las empresas siguen siendo cautelosas a la hora de aumentar sus plantillas. La tasa de desempleo bajó al 4,2% desde el 4,3% en mayo, aunque ese descenso se debe en gran medida a que muchas personas sin trabajo dejaron de buscar empleo y ya no fueron contabilizadas como desempleadas.

La tibia contratación de junio llega después de un repunte relativo en las ganancias de empleo durante los tres meses anteriores, lo que contrarrestó las preocupaciones de que la guerra en Irán pudiera trastocar el mercado laboral.

Las solicitudes semanales de ayuda por desempleo se han estabilizado en un rango mayormente entre 200.000 y 250.000 desde que la economía salió de la recesión provocada por la pandemia. Sin embargo, la contratación empezó a desacelerarse hace unos dos años y se moderó aún más en 2025 debido a los aranceles del presidente Donald Trump, su depuración de la fuerza laboral federal y los efectos persistentes de las altas tasas de interés destinadas a controlar la inflación.

Entre las empresas que han recortado su plantilla recientemente están Verizon, UPS, Amazon, Disney, Starbucks y Walmart.

Microsoft indicó a principios de este mes que recortaría 4.800 empleos, alrededor del 2,1% de su fuerza laboral global, incluido un gran número de trabajadores de su negocio de videojuegos Xbox.

Los datos de despidos del jueves mostraron que el promedio móvil de cuatro semanas de las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, que ajusta la volatilidad, cayó en 7.250, hasta 207.500.

El número total de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo en la semana anterior, que terminó el 11 de julio, bajó en 2.000, hasta quedar apenas por debajo de 1,8 millones, otra cifra históricamente saludable.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.