Sólida creación de empleo en EE.UU. supera expectativas en mayo

Estados Unidos creó 172.000 puestos de trabajo en mayo, muy por encima de lo esperado por el mercado, mientras que el desempleo se mantuvo estable, según datos del gobierno publicados el viernes.

En el último año, el crecimiento del empleo en Estados Unidos ha oscilado entre la expansión y la contracción de un mes a otro, pero los datos de mayo marcan el tercer mes consecutivo de aumento.

"El empleo total en el sector no agrícola aumentó en 172.000 en mayo y la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en el 4,3%", señaló la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

"Los incrementos de empleo se registraron en ocio y hostelería, gobiernos locales y atención sanitaria", agregó.

Los economistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal esperaban un aumento de 80.000 puestos de trabajo, menos de la mitad anunciados por el gobierno.

Los datos publicados el viernes también revisan al alza los puestos de marzo y abril (93.000 combinados), una señal de que el mercado laboral podría estar abandonando un período de turbulencias.

La Casa Blanca celebró las nuevas cifras y el portavoz Kush Desai afirmó que los datos habían "destrozado las expectativas".

- Crecimiento por sectores -

El sector de ocio y hostelería sumó 70.000 puestos de trabajo el mes pasado, según los nuevos datos, muy por encima de su aumento mensual promedio de 14.000 en el último año.

El sector de la salud siguió siendo uno de los motores más sólidos del mercado laboral, con 35.000 empleos creados en mayo.

El rubro de actividades financieras, sin embargo, suprimió 22.000 puestos, con pérdidas concentradas en los seguros y la banca comercial. El sector tiene 107.000 empleos menos que en su nivel máximo reciente, alcanzado en mayo de 2025.

El transporte aéreo perdió 9.000 empleos, después de que la aerolínea de bajo costo Spirit redujera gradualmente sus operaciones.

"Las ganancias en el empleo han superado significativamente las expectativas durante los últimos tres meses, lo que indica que pese a los precios más altos de la energía debido al conflicto con Irán y las preocupaciones de que la IA reduciría la demanda de trabajadores, la creación de empleo se ha acelerado", dijo Kathy Bostjancic, economista jefe de Nationwide.

- Sube rendimiento de los bonos -

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años saltó del 4,47% al 4,53%, mientras que el del bono a dos años subió del 4,04% al 4,13%.

Los responsables de la política monetaria en la Reserva Federal (Fed, banco central estadounidense) han señalado preocupación por una inflación persistente por encima de la meta, alimentada por la guerra contra Irán.

Ante la reciente fortaleza que ha mostrado el mercado laboral, es probable que se concentren más en el control de la inflación.

El banco central de Estados Unidos tiene la doble misión de mantener la inflación en su objetivo a largo plazo del 2% y de garantizar al mismo tiempo el máximo nivel de empleo.

La Fed podría subir las tasas de interés en un intento por enfriar el alza de precios, lo que seguramente enfurecerá a Trump.

El organismo hizo una pausa en su ciclo de recortes de tasas en enero y desde entonces se ha mantenido en una postura prudente para ver cómo las repercusiones de la guerra con Irán se propagan por la economía estadounidense.

El nuevo jefe de la Reserva Federal, Kevin Warsh, presidirá a finales de este mes su primera reunión del comité monetario, que fija los tipos de interés.