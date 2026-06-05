Es oficial: todos los partidos que se jugarán en México durante el Mundial 2026

En menos de una semana, la selección de México disputará el partido inaugural del Mundial 2026 ante Sudáfrica en el Estadio Azteca (renombrado para la competición como Estadio Ciudad de México). Esta será la tercera vez en la historia en que el “Tri” será anfitrión en la gran cita de la FIFA, con tres sedes a disposición y un cronograma de encuentros ya confirmado.

Mundial 2026 en Ciudad de México: fechas, horarios y cruces en el Estadio Azteca

El Estadio Azteca en CDMX será uno de los recintos protagonistas de la Copa del Mundo y albergará un total de cinco partidos, tres de ellos de fase de grupos y otros dos en las instancias eliminatorias. El calendario de juegos en esta ciudad fue confirmado por la FIFA.

Con un total de cinco, el Estadio Azteca será la sede mexicana con más partidos en el Mundial 2026

Jueves 11 de junio: México vs. Sudáfrica (Grupo A, partido inaugural) a las 14 hs (hora Central de EE.UU.).

(Grupo A, partido inaugural) a las 14 hs (hora Central de EE.UU.). Miércoles 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K) a las 21 hs.

(Grupo K) a las 21 hs. Miércoles 24 de junio: República Checa vs. México (Grupo A) a las 20 hs.

(Grupo A) a las 20 hs. Martes 30 de junio: partido de dieciseisavos de final entre el 1º del Grupo A vs. uno de los mejores terceros de los grupos C, E, F, H o I.

Domingo 5 de julio: partido de octavos de final.

El Estadio Ciudad de México fue remodelado para formar parte de la competición nuevamente, tras ser sede tanto en 1970 como en 1986. Actualmente, cuenta con capacidad para 83.000 espectadores.

Mundial 2026 en Guadalajara: calendario completo de partidos en el Estadio Akron

El segundo escenario mexicano que se lucirá en la Copa del Mundo será el Estadio Akron, rebautizado por la FIFA como Estadio Guadalajara. Cuenta con capacidad para 48.000 personas y también un cronograma confirmado, compuesto de cuatro juegos, todos correspondientes a la fase de grupos.

Jueves 11 de junio: Corea del Sur vs. República Checa (Grupo A), a las 21 hs.

(Grupo A), a las 21 hs. Jueves 18 de junio: México vs. Corea del Sur (Grupo A), a las 20 hs.

(Grupo A), a las 20 hs. Martes 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo (Grupo K), a las 21 hs.

(Grupo K), a las 21 hs. Viernes 26 de junio: Uruguay vs. España (Grupo H) a las 19 hs.

El Estadio Guadalajara, una de las tres sedes de México en el Mundial 2026

Mundial 2026 en Monterrey: qué encuentros recibirá el Estadio BBVA

La última sede mundialista de México en 2026 es el Estadio BBVA, que durante el certamen será conocido como Estadio Monterrey. Al igual que ocurrió con el Azteca y el Akron, la FIFA oficializó desde hace tiempo el calendario de partidos completo también en este sitio.

Domingo 14 de junio: Suecia vs. Túnez (Grupo F), a las 21 hs.

(Grupo F), a las 21 hs. Viernes 19 de junio: Túnez vs. Japón (Grupo F), a las 23 hs.

(Grupo F), a las 23 hs. Miércoles 24 de junio: Sudáfrica vs. Corea del Sur (Grupo A), a las 20 hs.

(Grupo A), a las 20 hs. Lunes 29 de junio: partido de dieciseisavos de final entre el 1º del Grupo F vs. el 2º del Grupo C.

De las tres sedes mexicanas, el Estadio Monterrey será el único en el que la selección dirigida por Javier Aguirre no disputará ningún partido, independientemente de si pasa la fase de grupos.

El Estadio BBVA no dispondrá de partidos de México en el Mundial @msl

Mundial 2026 en México: las figuras convocadas que podrían jugar en las sedes del país

El sorteo de la fase de grupos y la confirmación del cronograma de encuentros de la FIFA, permitió descubrir quiénes serán las principales figuras que se presentarán en México en la Copa del Mundo 2026. Algunos de los nombres más destacados son: