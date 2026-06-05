EE.UU. sanciona a Díaz-Canel, su esposa y familiares de Raúl Castro: qué implica para Cuba

El gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, integrantes de su círculo cercano y familiares del expresidente Raúl Castro. La medida fue publicada este jueves por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro, y forma parte del aumento de las presiones de Washington sobre La Habana.

Quiénes son los sancionados por EE.UU. en Cuba: Díaz-Canel y el entorno de Raúl Castro

Las sanciones implican el bloqueo de los bienes que los designados puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a ciudadanos y empresas de EE.UU. realizar transacciones con ellos.

La resolución de la OFAC incluye a cinco personas vinculadas a la cúpula política cubana:

Miguel Díaz-Canel , presidente de Cuba.

, presidente de Cuba. Lis Cuesta Peraza , esposa del mandatario.

, esposa del mandatario. Manuel Anido Cuesta , hijastro de Díaz-Canel.

, hijastro de Díaz-Canel. Alejandro Castro Espín , hijo del expresidente Raúl Castro.

, hijo del expresidente Raúl Castro. Raúl Alejandro Castro Calis, nieto de Raúl Castro.

Además, Estados Unidos sancionó a cinco instituciones y empresas cubanas:

Ministerio de las Fuerzas Armadas.

Comités de Defensa de la Revolución.

Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.

Amistur Cuba.

Minera La Victoria.

La respuesta de Díaz-Canel a las sanciones de EE.UU. contra Cuba

El mandatario cubano reaccionó mediante un mensaje en redes sociales y afirmó que las medidas buscan incrementar la presión sobre la isla. “Estas están dirigidas a reforzar las medidas de bloqueo y el escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos”, escribió Díaz-Canel en su cuenta oficial en X.

Díaz-Canel dijo que las acciones de EE.UU. están dirigidas para incrementar el conflicto con Cuba X @DíazCanelB

El presidente agregó que las sanciones se suman a otras medidas adoptadas recientemente por Washington y sostuvo que afectan al pueblo cubano. “La agresividad y perversión del gobierno yanqui chocarán con nuestra decisión de enfrentar los peores escenarios y resistir la arremetida imperial", aseveró.

Marco Rubio justifica las sanciones: el argumento de EE.UU. contra el gobierno de Cuba

El secretario del Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés), Marco Rubio, defendió la decisión en un comunicado y aseguró que busca afectar las fuentes de financiamiento del gobierno cubano.

Según Rubio, Cuba respaldó movimientos y organizaciones que considera contrarios a los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. “La Habana ha servido como una base de operaciones avanzada para la guerra irregular global contra los intereses de Estados Unidos”, señaló el funcionario en el comunicado difundido por el Departamento de Estado.

Marco Rubio, a la izquierda, y Donald Trump, a la derecha, endurecieron la presión sobre Cuba tras la acusación penal contra Raúl Castro por el caso Hermanos al Rescate Agencia AP /

Las autoridades cubanas rechazaron en reiteradas ocasiones ese tipo de acusaciones y niegan representar una amenaza para Estados Unidos.

Cuba bajo nuevas sanciones de EE.UU.: GAESA, petróleo y el caso Raúl Castro

De acuerdo con CNN, las nuevas sanciones se suman a otras medidas adoptadas por la administración de Donald Trump durante 2026 y al embargo económico que Washington mantiene sobre Cuba desde la década de 1960.

En enero, Estados Unidos advirtió que podría imponer aranceles a países que suministraran petróleo a Cuba de manera directa o indirecta. La medida impactó en el abastecimiento energético de la isla, que atraviesa una crisis marcada por apagones y escasez de combustible.

A principios de mayo, Washington también anunció sanciones contra el Grupo de Administración Empresarial (GAESA), un conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas cubanas. Días después, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó cargos contra Raúl Castro por el derribo de dos aeronaves de la organización Hermanos al Rescate ocurrido en 1996. El gobierno cubano rechazó las acusaciones.

Raúl Castro dirigía las Fuerzas Armadas de Cuba cuando dos cazas de la Fuerza Aérea derribaron las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996 Getty Images

Tras esas decisiones, Díaz-Canel sostuvo que las medidas económicas y judiciales impulsadas por Estados Unidos afectan a la población cubana y advirtió sobre una posible escalada en las tensiones entre ambos países.