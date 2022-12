Son expertos en equipaje y revelan por qué siempre estuviste haciendo mal la valija: “Lo esencial”

escuchar

Hacer las valijas puede ser de lo más frustrante durante los preparativos para un viaje. En ocasiones, es difícil jerarquizar qué objetos y artículos pueden ir adentro, así como cuáles son los más importantes y los que hay que dejar en casa. Ante las dudas, la empresa de equipajes Antler se dio a la tarea de hacer un listado con cinco consejos para armar la maleta.

A través de su sitio oficial, la compañía británica dijo que los tips funcionan para empacar cuando las estancias son desde un par de noches o hasta de dos semanas. Asimismo, garantizó que las recomendaciones son útiles para mantener el equipaje limpio y ordenado durante la temporada navideña que son las siguientes.

1. Escribe una lista

Quizá para los más expertos este punto es muy obvio. Sin embargo, es crucial considerar sacar un pedazo de papel y anotar aquellas pertenencias necesarias y acordes al viaje. También se pueden aprovechar las notas del teléfono para repasar los detalles: “Nunca empieces a empacar sin una lista”, describió la empresa. “(Esto) te ayudará a asegurarte de no empacar en exceso ni olvidar elementos esenciales”.

Para ello, los expertos instaron a hacer este listado con antelación, para así evitar que artículos importantes pasen desapercibidos, como por ejemplo el regalo de un familiar.

2. Elige la maleta adecuada

Para la compañía, no solo seleccionar qué artículos irán dentro del bolso de mano o la maleta es fundamental, sino también verificar si la valija está en buen estado y puede soportar todo el trayecto: “No querrás empacar la noche anterior, solo para descubrir que la valija que no has usado desde el año pasado tiene una rueda rota y no pudiste hacer nada al respecto”.

Es importante elegir una buena maleta de acuerdo al viaje que se esté planeando

3. Usar cubos de embalaje

Los cubos de embalaje son los mejores amigos de un viajero frecuente. Éstos permiten al viajero separar sus pertenencias. Lo recomendable es tener varios de tamaños diversos. Cada uno cumpliría una función, desde transportar la ropa interior hasta los calcetines y blusas.

Estos estuches son muy útiles también para aquellos turistas que hacen varias paradas, pero que aman el orden.

4. ¡Cuidado con los zapatos!

Seguramente este es el artículo que muchos viajeros odian empacar, debido al gran espacio que ocupan. Si el proceso no se realiza de la manera correcta, puede dañar a los demás.

La compañía recomienda solo llevar pares que sean versátiles: “como botas para excursiones de un día que también sirvan para una caminata festiva por el campo”.

Además, también es buena idea invertir en algunas bolsas para zapatillas. Esto ayudará a cuidar el resto del equipaje y mantener los olores controlados.

5. Bolsa de lavado

Expertos recomiendan separar los artículos de lavado dentro de la maleta

Al igual que separar algunas prendas y zapatos para evitar el contacto entre ellos, los expertos instan a destinar una bolsa especial para el lavado e higiene. Es decir, para transportar los cepillos de dientes, lentes de contacto, entre otras cosas. “Hazlo. Vale la pena, ya que lo que empacas ahí rara vez necesita cambiar según su ubicación, por lo que ahorrarás tiempo antes de viajar”.

LA NACION