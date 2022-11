El controvertido truco de una mujer para llevar más equipaje del permitido en el avión que es furor en redes

escuchar

Tal y como lo hacen muchos viajeros, la tiktoker Hannah Rose aplicó una técnica que consideró infalible para poder llevar más equipaje del permitido en un vuelo. Se dedica a compartir contenido acerca de todo tipo de consejos funcionales para los viajeros. En esta ocasión, contó cómo burló los controles de seguridad tanto del aeropuerto como de la aerolínea para llevar dos maletas en lugar de una.

Algunas compañías les permiten a sus tripulantes llevar un bolso personal y además una valija pequeña, pero al parecer Ryan Air, la aerolínea en la que Hannah viajaba, tenía la opción de solo una. En este caso, la mujer optó por aplicar su mejor truco para lograr trasladar todo lo que necesitaba sin tener que pagar por equipaje documentado.

Fue a través de un video de TikTok en su cuenta @hannahdeeksabroad en el que Hanna se mostró poniéndose una mochila pequeña debajo de su saco para esconderla. En tanto que la valija grande la llevó colgada en la espalda. “Ryan Air es conocida por cobrar a sus pasajeros si superan la asignación de equipaje de mano. Logré subir a bordo esta bolsa adicional que contiene cuatro libros, un par de sandalias y una bolsa de proteína en polvo”, reveló la creadora de contenido en la descripción de su clip.

El truco para llevar equipaje extra

La técnica de la tiktoker se volvió tan controversial que hasta el momento su publicación ya acumuló 2,4 millones de reproducciones y miles de comentarios de su comunidad virtual. Como es de esperarse en las redes sociales, algunas personas consideraron que era un consejo bastante funcional. Aunque otras acusaron a la joven de dar recomendaciones “absurdas”.

Desde la opinión de estos últimos usuarios, fue inútil ponerse la mochila debajo de la campera, dado que ésta aún tenía que pasar por los scanners de seguridad: “Trabajo en seguridad y puedo confirmar que no nos importa cuántas bolsas tienes. Solo nos importa lo que tienes en esas bolsas”; “Como auxiliar de vuelo, lo sabemos (que llevan más bolsas). Créeme”; “A la seguridad del aeropuerto no le importa. No saben si has pagado equipaje extra o no”, le dejaron.

Otros viajeros que aplicaron el mismo truco

Hannah no fue la única que abordó su vuelo con algunos artículos extra y se hizo viral. Un ejemplo más fue el de un señor exhibido por la cuenta de TikTok @elyukaa. Se trató de un adulto de la tercera edad que también llevó una mochila debajo de sus prendas de ropa. Al momento de pasar por la verificación con el personal de la aerolínea, caminó a toda prisa para evitar que lo descubrieran. Todas las personas que estaban detrás de él vieron su hazaña, pero para su suerte nadie se la comunicó a los trabajadores.

Aplicó un truco para llevar más equipaje en el avión

Entre otros casos, también se distingue el de un sujeto que aplicó el truco de una manera un poco más visible, ya que, en lugar de colgarse la pequeña mochila en la espalda, se la pasó por el frente para simular que era su barriga. Viajaba con Frontier Airlines, una aerolínea que obliga a sus pasajeros a documentar sus maletas extra y pagar 100 dólares, según se dijo en el video de TikTok en el que exhibió su acción.

El viajero se colocó el equipaje debajo de la ropa y no le importó que el personal se percatara de ello. Cuando una empleada le preguntó por qué llevaba el bolso allí, el hombre únicamente respondió que podía hacerlo porque lo portaba debajo de las prendas. Después abordó el avión sin mayor problema.

El truco para evitar documentar equipaje

LA NACION