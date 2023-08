escuchar

Como una solución para reinventar el distrito comercial de Midtown Manhattan y enfrentar la crisis inmobiliaria de Nueva York, las autoridades anunciaron el jueves un plan para convertir los edificios de oficinas en viviendas y para abrir zonas industriales al Sur de Times Square como proyectos residenciales.

Una de las medidas permitiría tener más de 400 viviendas a través de la transformación de las zonas industriales entre 23rd Street y 40th Street, desde Fifh Avenue a Eighth Avenue. Asimismo, se implementaría un plan de reconversión de edificios de oficinas en más de 20.000 nuevas viviendas, de acuerdo con los planes que anunció en una rueda de prensa el alcalde de la ciudad, Eric Adams. En ambos casos se requiere que el Ayuntamiento los apruebe.

En la actualidad en muchos edificios de oficinas se pierden inquilinos ante las nuevas modalidades de trabajo híbrido o remoto, lo que también incrementa la demanda por las viviendas y, a su vez, esto ocasiona que los alquileres suban de precio. Aunque la reconversión parece buena alternativa inmediata, no se ha producido en grandes cantidades debido a que hay normas y restricciones sobre los tipos de edificios que pueden transformarse, señala The New York Times.

De esta manera, los planes que anunció Adams el jueves son parte de una estrategia de zonificación que permitiría reconvertir en viviendas edificios construidos a partir de 1990. En la actualidad solo son elegibles los que datan de antes de 1977 o 1961, dependiendo en donde se encuentren.

¿Cómo pagarán las reconversiones en Nueva York?

Los planes no prevén financiación para las conversiones. No está claro cuántos propietarios de edificios o promotores estarán dispuestos a seguir la reconversión sin incentivos. Al respecto, Susan Mello, vicepresidenta ejecutiva y jefa de grupo de mercados de capitales de Walker and Dunlop, una empresa inmobiliaria comercial, opinó: “Aún es muy caro hacer una reconversión, sobre todo de oficinas a viviendas”.

En su opinión, cualquier cambio que se haga en Midtown tomará varios años ante el cumplimiento de las normativas y el costo. Aunque este plan puede ser polémico para algunos residentes, se cuenta con el apoyo de dos miembros del Consejo local, Erik Bottcher y Keith Powers.

De acuerdo con las autoridades municipales, en la zona en la que se contemplan las modificaciones actualmente no se permite la construcción de nuevas viviendas. Los expertos coinciden en que sin la acción del Estado, el alcance de sus esfuerzos, por todo lo que conlleva también financieramente, pueden ser limitados, con lo que no se le daría una solución real a este problema.

Una escasez de vivienda en Nueva York

Actualmente, Nueva York se enfrenta a una escasez de cientos de miles de viviendas. Según la agencia Douglas Elliman, el precio de los alquileres en Manhattan cuesta US$4400, luego de un repunte desde la pandemia. Asimismo, la ciudad se enfrenta con la crisis migratoria, donde la cantidad de recién llegados rebasa la capacidad de las autoridades de respuesta y en la que también se han reconvertido espacios en refugios.

