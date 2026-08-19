Sospechoso de incendio en Los Ángeles niega cargos en segundo intento de juicio

El hombre acusado de provocar uno de los mortales incendios que devastaron una zona de Los Ángeles el año pasado se declaró inocente el miércoles, cuando las autoridades intentaron procesarlo por segunda vez.

El primer juicio de Jonathan Rinderknecht fue declarado nulo en junio luego de que un jurado no lograra llegar a un veredicto sobre si era o no responsable del incendio Palisades.

Ocurrido en enero de 2025, el incendio arrasó algunas de las zonas residenciales más exclusivas de la costa oeste estadounidense, incluida la ciudad de Malibú.

Fiscales de Los Ángeles, descontentos con el resultado, presentaron nuevos cargos: destrucción de bienes mediante incendio e incendio premeditado que afectó bienes utilizados en el comercio interestatal.

Rinderknecht, que sigue bajo custodia federal, negó ambos cargos.

Se espera que su juicio inicie el 2 de noviembre.

Los investigadores dicen que el sospechoso provocó el incendio en Nochevieja, enfurecido por la opulencia del sector.

Un total de 31 personas perdieron la vida en ese y en otro incendio concomitante —el Eaton Fire— que destruyeron miles de viviendas en la segunda ciudad más grande de Estados Unidos.