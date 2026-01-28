SpaceX busca salir a la bolsa en fecha que coincida con alineación planetaria y cumpleaños de Musk

SpaceX apunta una salida a la bolsa a mediados de junio para que la fecha coincida con una inusual alineación de planetas y con el cumpleaños de su fundador, Elon Musk, reportó el miércoles el diario Financial Times

La compañía espacial planea lanzar su Oferta Pública de Venta (OPV) cuando Júpiter y Venus aparezcan cerca en el cielo, una alineación que ocurrirá por primera vez en más de tres años, y se plantea para el 8 y 9 de junio, dijo el diario, citando a personas familiarizadas con el asunto

La elección del momento, que según el reporte está sujeta a cambios, también coincide estrechamente con el cumpleaños 54 de Musk, que se celebra el 28 de junio

SpaceX busca recaudar 50.000 millones de dólares con una valoración de 1,5 billones de dólares. De ser así, sería la OPV más grande de la historia, superando de lejos los 29.000 millones de dólares recaudados por la saudí Aramco en 2019

En diciembre, Bloomberg informó que la salida a bolsa podría superar los 30.000 millones de dólares, ya un récord

El inusual momento de la OPV subraya el historial de Musk de mezclar caprichos personales con decisiones empresariales

En 2018, tuiteó sobre volver a Tesla privada con un precio de 420 dólares por acción, en referencia al 420, una expresión que se usa comúnmente para referirse al consumo de cannabis

Musk se había opuesto anteriormente a una OPV para SpaceX porque no estuvo de acuerdo con el escrutinio requerido de Tesla, que cotizaba en bolsa, y temía que el deseo del mercado de obtener rendimientos financieros chocara con su objetivo final de colonizar Marte

Pero las últimas prioridades de SpaceX requerirán una inversión significativa, lo que llevó a Musk a optar por una OPV

Estas incluyen el desarrollo de Starship, el cohete más grande jamás construido para misiones a la Luna y Marte, así como planes para construir centros de datos en el espacio para inteligencia artificial