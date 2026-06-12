SpaceX sale a bolsa con la esperanza de romper todos los récords

SpaceX se estrena este viernes en el parqué neoyorquino, en la que se prevé que sea la mayor salida a bolsa de la historia y un nuevo éxito para su fundador, Elon Musk, el hombre más rico del mundo

Este viernes por la mañana se celebrará una ceremonia en Times Square, en la sede del Nasdaq, la bolsa electrónica que acogerá a SpaceX

Según la cuenta especializada Elon Musk's Jet Tracking en Bluesky, el director de SpaceX llegó a la zona de Nueva York el martes

La empresa repitió el jueves que su objetivo es recaudar 75.000 millones de US$, tres veces más que el récord actual, conseguido por la petrolera saudita Aramco en 2019

El grupo de Starbase (Texas) tiene la posibilidad de emitir más acciones de las previstas, en función de la demanda, lo que elevaría la recaudación hasta un máximo de 86.000 millones

SpaceX tiene una valorización de 1,765 billones de US$, lo que la convierte en una de las diez mayores compañías del mundo

"Hay muchas posibilidades de que el precio de la acción se dispare" durante la sesión del viernes, advierte Jay Ritter, especialista en salidas a bolsa de la Universidad de Florida

"Parece que la demanda de los inversores es cuatro veces superior a los títulos que realmente se les van a vender", añade el académico

Se cree que la cotización de SpaceX no comenzará hasta media mañana, como muy pronto, para dar tiempo a los bancos de colocar los títulos que han aceptado

- Inversores particulares -

SpaceX está tan segura de sí misma que reserva una parte importante de las nuevas acciones a inversores particulares, dispuestos a absorber hasta 100.000 millones de US$ en títulos, según la agencia Bloomberg

Muchos de ellos comparten la visión de Elon Musk, la de un conglomerado multifacético que abarca cohetes, inteligencia artificial, semiconductores, Internet por satélite y redes sociales

También es un grupo cuyo crecimiento se ralentizó el año pasado y que perdió cerca de 5000 millones de US$ en 2025, lastrado por inversiones masivas en IA

"Si se analizan las cuentas", opina Jay Ritter, "no hay forma de justificar una valoración así. (...) Pero el mercado no haría eso si no creyera al menos un poco en las previsiones optimistas" de SpaceX

Musk vende que la compañía, mucho más que las actividades que ya generan ingresos, como el cohete Falcon o la red de Internet Starlink, tiene un fuerte potencial en mercados que todavía no existen, como el de los centros de datos en el espacio

Ninguna otra empresa de este tamaño habla de colonizar la Luna o Marte como lo hace SpaceX

"La salida a bolsa de SpaceX es, en nuestra opinión, un hito importante para el sector tecnológico en general, en un momento en que la revolución de la IA da un nuevo paso", escribieron los analistas de Wedbush Securities